Раймонд Кальюлайд: это все равно как если бы они баллотировались от Партии реформ или IRL

Член правления ЦП, старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд прокомментировал в своем Facebook решение Совета уполномоченных Центристской партии об исключении тех членов, которые баллотируются на выборах по конкурирующим спискам:

Похоже, Ольга Иванова и ряд других членов Центристской партии не понимают, что участие в выборах в составе конкурирующего избирательного союза ничем не отличается от того, если бы они баллотировались под знаменами Партии реформ или IRL, написал Кальюлайд.

Весной и летом Ольга и некоторые другие центристы усердно трудились не на благо Центристской партии, а над созданием конкурирующей по отношению к ней политической силы, выработкой ее программы и подготовкой предвыборной кампании. Это, конечно, нанесло ущерб партии и ее избирателям, и поэтому заслуживает осуждения.

Все просто: мандат члена правления обязывает отстаивать интересы партии и ее избирателей. Но, к сожалению, Ольга и те, кто ее поддержал, стали конкурировать с Центристской партией, противостоять ей.

Такие поступки подрывают доверие, а когда доверие оказывается безвозвратно утерянным, то дороги расходятся. Рано или поздно это должно было произойти. Нельзя играть одновременно на обеих сторонах поля.