Раймонд Кальюлайд: ”Ээсти 200” должна немедленно убрать провокационную рекламу и извиниться, либо опровергнуть свою причастность

”Уличная реклама с сегрегационным душком раскалывает наше общество и до глубины души оскорбляет живущих здесь русских людей. Совершенно безответственный поступок! Партия "Ээсти 200" должна незамедлительно опровергнуть слухи о своей причастности к этой рекламной кампании. Если же это действительно их реклама, то они обязаны принести извинения и немедленно ее демонтировать. В противном случае это должны сделать власти, так как данная реклама раздувает межнациональную вражду”, — пишет Кальюлайд на своей странице в ”Фейсбуке”.

По его словам, даже если "Ээсти 200" пытается таким образом привлечь внимание к раздельному существованию эстонской и русской школ, то все равно речь идет о недопустимой провокации, которую следует однозначно осудить.

”Попробуйте посмотреть на эту рекламу глазами русских людей. Как бы вы себя чувствовали? О политике в области образования говорить можно, но спокойно и взвешено. Обсуждать будущее русских школ невозможно без участия представителей русской общины, прежде всего учителей и родителей”, — считает Кальюлайд.