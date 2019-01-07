07.01.2019, 18:07

Раймонд Кальюлайд: ”Ээсти 200” должна немедленно убрать провокационную рекламу и извиниться, либо опровергнуть свою причастность

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rus.delfi.ee
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Provotseeriv kampaania Narva maanteel
Provotseeriv kampaania Narva maanteelFoto: Andres Putting

Член правления Центристской партии, старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд призвал партию ”Ээсти 200” незамедлительно опровергнуть свою причастность к рекламе с сегрегационным душком, либо немедленно ее убрать и принести русской общине Эстонии свои извинения, сообщает пресс-служба Центристской партии.

”Уличная реклама с сегрегационным душком раскалывает наше общество и до глубины души оскорбляет живущих здесь русских людей. Совершенно безответственный поступок! Партия "Ээсти 200" должна незамедлительно опровергнуть слухи о своей причастности к этой рекламной кампании. Если же это действительно их реклама, то они обязаны принести извинения и немедленно ее демонтировать. В противном случае это должны сделать власти, так как данная реклама раздувает межнациональную вражду”, — пишет Кальюлайд на своей странице в ”Фейсбуке”.

По его словам, даже если "Ээсти 200" пытается таким образом привлечь внимание к раздельному существованию эстонской и русской школ, то все равно речь идет о недопустимой провокации, которую следует однозначно осудить.

”Попробуйте посмотреть на эту рекламу глазами русских людей. Как бы вы себя чувствовали? О политике в области образования говорить можно, но спокойно и взвешено. Обсуждать будущее русских школ невозможно без участия представителей русской общины, прежде всего учителей и родителей”, — считает Кальюлайд.

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