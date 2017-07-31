Раймонд Кальюлайд: единый список центристов будет означать победу

Раймонд Кальюлайд, член правления Центристской партии, старейшина Пыхья-Таллинна, в понедельник после заседания совета Таллиннского отделения Центристской партии отметил, что совет столичных центристов делает все, чтобы не допустить участия членов партии в выборах в составе разных избирательных списков.

"Я лично считаю достойным глубокого сожаления то, что партия вынуждена вести предвыборную кампанию в условиях внутренних разногласий. К сожалению, эту ситуацию создали некоторые наши товарищи по партии. Я очень надеюсь, что нам удастся за короткий срок преодолеть эти разногласия и стопроцентно сосредоточиться на защите интересов жителей Таллинна и всей Эстонии", — намекнул Кальюлайд.

Напомним, что в понедельник верхушка партии подтвердила — Сависаару официально предлагается баллотироваться избирательному по списку центристов. "В случае, если он согласится участвовать в выборах, то сможет возглавить общегородской список партии. Решение за Эдгаром Сависааром", — уточнил Кальюлайд.

"Опросы показывают, что Центристская партия по-прежнему пользуется большой поддержкой: если бы выборы прошли на ближайших выходных и партия вышла бы на них единым списком, то победа была бы за нами и, скорее всего, мы снова заручились бы абсолютным большинством в Таллиннском горсобрании. Это позволило бы нам выполнить многие программные обещания", — не преминул заверить политик.

Он также метнул копье в сторону оппонентов: "Напомню, что Партия реформ собирается положить конец любому образованию на русском языке, в том числе реформисты хотят закрыть русские детские садики. Отставной генерал Антс Лаанеотс, член Партии реформ, написал на днях в газете Õhtuleht, что живущие здесь русские люди представляют собой угрозу безопасности Эстонии. Ультра-консерваторы из EKRE хотят лишить обладателей серых паспортов права голоса на выборах. Если подобные политики дорвутся до власти, то это наверняка станет источником напряжения в межнациональных отношениях".