Раймонд Кальюлайд: через полгода никто не вспомнит, кто такая Ольга Иванова

Член правления Центристской партии, старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд считает исключение Ольги Ивановой из партии верным решением и говорит, что скоро о ней вообще все забудут.

"Во-первых, через полгода никто не вспомнит, кто такая Ольга Иванова, — написал Кальюлайд у себя на Facebook. — Куда пропали Денис Бородич и Ольга Сытник? Чего они добились в эстонской политике после выхода из Центристской партии? Во-вторых, я не знаю, кому персонально принадлежит идея объявить, что избирательный союз Сависаара, Мыйза и Сыырумаа создан с целью поддержать Центристскую партию, но идея это совершенно дурацкая. Нужно быть умственно отсталым человеком, чтобы поверить в этот бред.

Напомним, что вчера решением правления Иванова и еще 31 человека были исключены из партии. За их исключение проголосовали 12 членов правления, против — двое. Эдгара Сависаара как основателя исключать не стали.