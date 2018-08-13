13.08.2018, 20:10

Радиолокационная станция Келлавере определять траекторию полета и место приземления ракет не может

 (8)
она обошлась в более чем 15 млн евро
rus.delfi.ee
EST
Радиолокационная станция Келлавере определять траекторию полета и место приземления ракет не может
kaitsevägi

По данным сайта Сил обороны, местоположение выпущенной испанским истребителем ракеты точно не известно, поскольку ракета летит со скоростью, в четыре раза превышающей скорость света, и по сравнению, например, с самолетом является маленьким объектом.

”Несмотря на то, что радиолокационная станция дальнего обнаружения воздушных целей ракету фиксирует, но только на основании этих данных невозможно однозначно выявить конкретный летный путь и место приземления. Для установления траектории движения ракет используются радары, которых в Эстонии нет, поскольку в Эстонии нет и системы зенитных установок соответствующего радиуса действий ”, — написано на сайте.

Радар в Келлавере является важным звеном единой системы воздушного наблюдения BALTNET и позволяет в режиме реального времени собрать в единое целое данные, полученные с эстонских, латвийских и литовских радаров.

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Подобные радары используются практически во всех странах НАТО.
Кроме мониторинга воздушного пространства радар вместе с гражданскими радарами можно использовать в целях улучшения безопасности авиадвижения и оптимизации работы метеослужб.

Радиолокационная станция Келлавере общей стоимостью 239 млн крон (более 15 млн евро) была построена в 2003 году и находится в Ляэне-Вирумаа.

Tallinn Hockey weekend
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