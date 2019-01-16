Радио 4 предлагает слушателям улучшить знание эстонского языка и обогатить словарный запас

Министерство образования и науки провозгласило 2019 год годом эстонского языка. В ходе различных мероприятий и акций, запланированных на этот год, все желающие смогут больше узнать об эстонском языке и его особенностях. Специально к году эстонского языка Радио 4 подготовило цикл передач "Keelekõdi", в ходе которых все желающие смогут улучшить свои знания и пополнить словарный запас. Каждый урок длится в среднем 20 минут. Занятия проводит профессиональный преподаватель Марика Крансивер. Отличительной особенностью динамичных уроков "Keelekõdi" является то, что помимо грамматики внимание уделяется идиоматическим выражениям и современному сленгу. Марика обучает живому разговорному языку, который можно с уверенностью использовать каждый день. Эти уроки могут помочь изучающим эстонский язык понимать игру слов и говорить с большей уверенностью, звучать более органично и современно.

"Радио 4 уже не первый раз предлагает своим слушателям циклы уроков эстонского языка, причём спрос на эти уроки всегда был очень высоким. В течение прошлого года мы получили особенно много звонков и писем от наших слушателей с просьбой продолжить изучение эстонского языка в эфире. Мы всегда стараемся идти навстречу нашей аудитории. Надеюсь, что новый формат изучения языка понравится слушателям и поможет освоить живой разговорный язык", — комментирует новую передачу главный редактор Радио 4 Юлия Балий.