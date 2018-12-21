Радио 4 назвало Человека года — 2018!

Популярнейшая радиостанция страны Радио 4 продолжает добрую традицию выбирать Человека года. На этот раз было решено не рассматривать кандидатуры политиков, чтобы накануне предстоящих парламентских выборов не лить воду на чью-либо партийную мельницу. Несмотря на это, список кандидатов оказался длинным. В нем были представители разных профессий, общественные деятели и деятели культуры. В итоге большинством голосов редакции Радио 4 Человеком года была выбрана Татьяна Лаврова.

Татьяна — известный общественный деятель. Она стояла у истоков движения "Сделаем!", которое сегодня перешагнуло далеко за границы Эстонии. Татьяна является тем человеком, благодаря которому Эстония в частности и планета в целом стала чище, тем, кто продолжает благородное дело "маленького принца".

Поздравляем!