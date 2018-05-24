Работы по ремонту железной дороги перемещаются на отрезок Таллинн-Пяэскюла

В понедельник 28 мая начнутся железнодорожные ремонтные работы на отрезке Таллинн-Пяэскюла, в результате чего изменится расписание рейсов в Западном направлении. Поезда в Клоогаранд будут ходить чаще, а при использовании платформ ожидания нужно будет обращать внимание на изменения, сообщает Elron.
С 28 мая до 22 июня будут проводиться железнодорожные ремонтные работы между Таллинном и Пяэскюла. График движения будет изменен, и по рабочим дням с 10:40 до 21:40 поезда смогут использовать для движения и остановок в пределах города только путь и платформы, расположенные в направлении въезда в Таллинн. Просим при поездке через отрезок Таллинн-Пяэскюла-Таллинн быть внимательными и следить за информационными стендами, расположенными на платформах ожидания. Утром и поздним вечером оба пути будут открыты для железнодорожного движения, и поезда будут отправляться с обычных платформ. Кроме этого изменятся пути отправления поездов некоторых маршрутов на Балтийском вокзале.