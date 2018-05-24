Работы по ремонту железной дороги перемещаются на отрезок Таллинн-Пяэскюла

”При составлении расписания мы исходили из того, чтобы пассажирам не пришлось использовать заменяющие автобусы, и чтобы в утренние часы поездок на работу и в школу железнодорожное движение было по-прежнему удобным, слаженным и быстрым”, сказал руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго. ”К сожалению, после обеда, вследствие закрытия одного пути для выполнения ремонтных работ, отправлений будет значительно меньше. Поэтому мы планируем использовать как можно более длинные поезда, и мы надеемся на понимающее отношение наших клиентов, если в послеобеденное время поезда будут загружены несколько больше”.

”Пассажирам, едущим в направлении Рийзипере и Клоогаранда, по рабочим дням в большинстве случаев придется пересесть на другой поезд. В таких случаях при выезде из Таллинна нужно будет сначала сесть на поезд Таллинн-Палдиски, и затем пересесть на другой поезд, соответственно, в Кейла или Клоога. Данная информация будет также приведена в расписании. На выходных движение поездов в Западном направлении будет осуществляться в обычном режиме, и можно будет использовать обычные платформы ожидания, однако, в расписании произойдут определенные изменения”.

”Из позитивных моментов можно отметить то обстоятельство, что в Клоогаранд по рабочим дням поезда будут ходить чаще — фактически ездить в Клоогаранд и обратно можно будет в течение всего дня. Мы надеемся, что с наступлением теплой и солнечной погоды этой возможностью воспользуются как можно больше людей”.

Ознакомиться с расписаниями, действующими во время ремонтных работ, можно на сайте Elron и на информационных стендах, расположенных на станциях. Информацию о движении поездов можно также бесплатно получить по номеру круглосуточного информационного телефона 616 0245.