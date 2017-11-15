Работорговля в современной Эстонии: парочка молдаван превратила безногого инвалида в машину для зарабатывания денег

Полиция вызволила из лап торговцев людьми инвалида, заработавшего для них при помощи попрошайничества более 100 000 евро. Эта компания из троих человек была столько подозрительной, что несколько эстонских отелей отказали им в номере, пишет Eesti Ekspress.

Главарь банды 33-летний Октавиан Бирсан наводит ужас на женщин. ”У него все зубы были золотыми”, — сказала позже полиции работница одного из пярнуских отелей. Бирсан показал молдавский паспорт и оплатил номер купюрами в 50 евро. Его сопровождала спутница жизни 38-летняя Нина Ибриан, молдаванка с длинными черными волосами. К вечеру в отель прибыл и третий участник — 45-летний гражданин РФ Андрей. Обе ноги начиная с колена у него отсутствовали, но на глазах у изумленной работницы отеля он сам взобрался по лестнице.

Информация о странной троице дошла до полиции, безногого Андрея видела недалеко от Пярнуского автовокзала, где он попрошайничал. В октябре прошлого года полиция его допросила, после чего они все трое отправились в Калининград. Бирсан обменял евро на пачку рублей высотой в 40 см, снял в центре города квартиру и отправил Андрея попрошайничать возле церкви. Но в России Андрей стал ”зарабатывать” намного меньше, поэтому уже в декабре троица вернулась в Эстонию. На этот раз в надежде избежать внимания стражей порядка, они обосновались в Таллинне. Как бы то ни было, полиция Пярну уже возбудила расследование по факту возможной торговли людьми, и информация о троице попала во все базы данных правозащитных органов ЕС, а несколькими днями позже разыскиваемые были задержаны.



Задержанные Бирсан и Ибриан пытались выставить себя благодетелями: ”Андрей сам хотел попрошайничать, и мы только помогли ему”.

В ходе обыска полиция изъяла у женщины более 8000 наличными. По словам Андрея, эти деньги он заработал за декабрь.

С Андреем парочка познакомилась в российском Иваново в 2015 году и взяла с собой в ”тур” по Европе. Андрей сказал полиции, что в этом году передал Октавиану очень много денег: ”Думаю, это сумма больше 100 000 евро”.

Время от времени хозяин применял в отношении Андрея силу. Обещанные протезы ему так и не были куплены.

Осенью этого года Пярнуский уездный суд признал граждан Молдовы виновными в групповой торговле людьми с нанесением беспомощному человеку тяжелых последствий в виде установленного экспертизой посттравматического стресса.

POLITSEI VALVE ALL: Samuti vangi mõistetud Nina Ibrian viibis kohtus käeraudades. Foto: Eiliki Pukk

Бирсан был наказал пятью, Ибриан тремя годами лишения свободы, но большинство срока условный. Парочка освободится 28 декабря этого года, после чего будет выслана из Эстонии с десятилетним запретом на въезд.

Андрей был отправлен обратно в Центральную России. Как у него дела сейчас, эстонским властям неизвестно.