27.11.2018, 20:00

Работодатели: кризис рабочей силы надо рассматривать как тяжелую болезнь, а не простуду

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Тоомас Рандло
Тоомас Рандло
EST 6
Работодатели: кризис рабочей силы надо рассматривать как тяжелую болезнь, а не простуду
Foto: Taavi Sepp

По словам Андреса Каска, руководителя по связям с общественностью Центрального союза работодателей Эстонии, кризис рабочей силы можно сравнить с заболеванием, лечить которое придется долго и масштабно.

По мнению Каска, любой кризис, как лакмусовая бумажка, наглядно выявляет все изъяны и проблемы общества. "Но одного кризиса недостаточно, хотя нужно признать, что у этого явления будет положительный эффект. Посредством экономического кризиса мы сможем по достоинству оценить наше главное богатство — людей, которые готовы учиться, хотят и могут работать".

Исполнительный директор Rimi Eesti Валдо Падумяэ опубликовал вчера в Eesti Päevaleht мнение, что хроническую безработицу может вылечить только экономический кризис. Он напомнил, что к началу 2008 года нехватка рабочей силы стала настолько масштабной, что решить эту, как казалось, безвыходную ситуацию в конечном итоге смог только общий экономический спад.

По мнению Каска, Падумяэ прав в своих размышлениях, что прошлый кризис расставил жизненные приоритеты общества. Например, значительно снизилась потребительская способность граждан.

Кроме того, он отметил, что решение проблемы с хронической нехваткой рабочей силы лежит не только в ожидании экономического кризиса. "Развитие рабочих возможностей для пожилых людей и инвалидов, поощрение инвестиций, привлечение иностранных специалистов, предоставление более гибких форм работы — все это в значительной степени может помочь”, — добавил Каск.

По данным Департамента статистики, на второй квартал этого года на работу в различные эстонские фирмы, предприятия, учреждения и организации требовалось более 11 400 человек. Больше всего нехватка специалистов ощущалась в сфере финансов и страхования (4,7%), административной и вспомогательной деятельности (3%), гостиничного сектора и обслуживания (2,8%). В начале ноября Центральный союз работодателей Эстонии сообщил, что нехватка рабочей силы является самым важным препятствием на пути развития отраслей строительства (65%), транспорта (55%), жилищного хозяйства (47%) и ИТ-технологий (43%).

Верни Лоодмаа: на вопрос, как снизить дефицит рабочей силы, ответа нет

Председатель правления Союза эстонских отелей и ресторанов Верни Лоодмаа считает, что основной проблемой нехватки рабочей силы в сфере обслуживания является низкая заработная плата, а также непопулярность этой работы в эстонском обществе. По его словам, несмотря на то, что зарплата в этом секторе постоянно растет, показатели все равно ниже, чем средняя заработная плата по стране. Именно поэтому многие предпочитают работать в других отраслях. ”Если мы посмотрим на недавнее исследование Эстонского института конъюнктуры, то увидим, что последние годы рентабельность предприятий и фирм в сфере обслуживания неуклонно падает. Вопрос также в том, что потребитель не соглашается платить более высокую цену за предлагаемую услугу”.

По оценкам Лоодмаа, еще одной причиной для волнения служат зарплаты в конвертах. "У людей свои планы на жизнь, кто-то хочет взять кредит на жилье, кто-то машину в лизинг, а для этого нужна стабильная зарплата, поступающая на счет в банк. Естественно, не все захотят рисковать и получать ежемесячно деньги в конверте", — пояснил он, добавив, что возможным решением этой проблемы может быть снижение налогового бремени. ”17 стран Европейского союза, включая Финляндию и Швецию, ввели налоговые льготы в секторе общественного питания”.

Лоодмаа считает, что нет однозначного ответа на вопрос, как уменьшить дефицит рабочей силы. "Я думаю, что очень многие предприниматели задают себе такой же вопрос", — добавил он.

Привлечение иностранной рабочей силы в обслуживающий сектор невозможно из-за того, что эти люди часто не владеют эстонским языком. Как считает Лоодмаа, возможно, исправить сложившуюся ситуацию можно путем популяризации профессий в сфере обслуживания. ”Важно, чтобы люди поняли, что это тоже работа, где также надо учиться, получать опыт, закрепиться на протяжении долгих лет и иметь стабильный заработок, который поможет продержаться даже в сложные времена. Я надеюсь, это понимание когда-нибудь придет в наше общество”", — отметил Лоодмаа.

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