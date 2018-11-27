Работодатели: кризис рабочей силы надо рассматривать как тяжелую болезнь, а не простуду

По данным Департамента статистики, на второй квартал этого года на работу в различные эстонские фирмы, предприятия, учреждения и организации требовалось более 11 400 человек. Больше всего нехватка специалистов ощущалась в сфере финансов и страхования (4,7%), административной и вспомогательной деятельности (3%), гостиничного сектора и обслуживания (2,8%). В начале ноября Центральный союз работодателей Эстонии сообщил, что нехватка рабочей силы является самым важным препятствием на пути развития отраслей строительства (65%), транспорта (55%), жилищного хозяйства (47%) и ИТ-технологий (43%).

Верни Лоодмаа: на вопрос, как снизить дефицит рабочей силы, ответа нет

Председатель правления Союза эстонских отелей и ресторанов Верни Лоодмаа считает, что основной проблемой нехватки рабочей силы в сфере обслуживания является низкая заработная плата, а также непопулярность этой работы в эстонском обществе. По его словам, несмотря на то, что зарплата в этом секторе постоянно растет, показатели все равно ниже, чем средняя заработная плата по стране. Именно поэтому многие предпочитают работать в других отраслях. ”Если мы посмотрим на недавнее исследование Эстонского института конъюнктуры, то увидим, что последние годы рентабельность предприятий и фирм в сфере обслуживания неуклонно падает. Вопрос также в том, что потребитель не соглашается платить более высокую цену за предлагаемую услугу”.

По оценкам Лоодмаа, еще одной причиной для волнения служат зарплаты в конвертах. "У людей свои планы на жизнь, кто-то хочет взять кредит на жилье, кто-то машину в лизинг, а для этого нужна стабильная зарплата, поступающая на счет в банк. Естественно, не все захотят рисковать и получать ежемесячно деньги в конверте", — пояснил он, добавив, что возможным решением этой проблемы может быть снижение налогового бремени. ”17 стран Европейского союза, включая Финляндию и Швецию, ввели налоговые льготы в секторе общественного питания”.

Лоодмаа считает, что нет однозначного ответа на вопрос, как уменьшить дефицит рабочей силы. "Я думаю, что очень многие предприниматели задают себе такой же вопрос", — добавил он.

Привлечение иностранной рабочей силы в обслуживающий сектор невозможно из-за того, что эти люди часто не владеют эстонским языком. Как считает Лоодмаа, возможно, исправить сложившуюся ситуацию можно путем популяризации профессий в сфере обслуживания. ”Важно, чтобы люди поняли, что это тоже работа, где также надо учиться, получать опыт, закрепиться на протяжении долгих лет и иметь стабильный заработок, который поможет продержаться даже в сложные времена. Я надеюсь, это понимание когда-нибудь придет в наше общество”", — отметил Лоодмаа.