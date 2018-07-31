31.07.2018, 10:00

Работодатель заставляет перенести отпуск. Законно ли это?


rus.delfi.ee
EST
Raamatupidaja
Foto: Hendrik Osula

”В начале года я указал в графике отпусков, что хочу уйти в отпуск в конце августа. Но работодатель только что сообщил мне, что поскольку в это время уходят в отпуск еще несколько работников, то мне следует перенести отдых на сентябрь. Вправе ли он этого требовать?” , — написал в редакцию читатель.

По словам заведующей консультационной службы Трудовой инспекции Кайре Саареп, работодатель может прервать или перенести запланированный и отображенный в графике отпуск лишь в экстренном случае. ”Экстренной считается ситуация, когда имуществу работодателя может быть нанесен урон”, — говорит она и отмечает, что графики отпусков составляются заранее.

”Если во время составления графиков отпусков выясняется, что у некоторых работников отпуск в одно и то же время, то следует пересмотреть план или заранее подыскать замену. В ситуации, когда речь не идет об экстренном случае, но работодатель хочет изменить график, ему необходимо достигнуть консенсуса с работником. Если работник не согласится с его предложением, то в одностороннем порядке менять дату отпуска работодатель не имеет права”, — говорит юрист.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Матери в шоке: министр хочет уменьшить минимальную сумму алиментов в три раза!

31.07.2018
План министра юстиции уменьшить минимальный размер алиментов до 84 евро в месяц вызвал шквал критики со стороны растящих в одиночку детей женщин и одобрение со стороны мужчин-должников, рассказывает "МК-Эстония".
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


”Вируская тюрьма делает что хочет, и никто ей не указ”. Заключенный поведал свою правду о жизни за решеткой

31.07.2018
”У заключенного — только обязательства, и отсутствуют права, а у сотрудников тюрьмы — только права, и отсутствуют обязательства. Слова старшего охранника желтого дома Вируской тюрьмы подчеркивают это: ”Есть равные, и есть — более равные”.
Подробнее

Кто оказал медвежью услугу медвежатам с Сааремаа? Выяснит следствие

31.07.2018
Двое медвежат, наделавшие на прошлой неделе на Сааремаа много шума, к настоящему моменту находятся в лесу на материке, но вопрос о том, как они попали на остров, остается открытым, пишет Maaleht.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Jaipur
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €

Прикованная к коляске жительница Йыэляхтме получила два высших образования, престижную работу и даже участвовала в конкурсе красоты!

31.07.2018
Жительница Йыэляхтме Алина Поклад с рождения не может ходить и передвигается на инвалидной коляске, пишет "МК-Эстония". Тем не менее она советует оказавшимся в похожей ситуации людям не отчаиваться и учиться жить по-новому. Несмотря на проблемы со здоровьем, у Алины два высших образования, она работает на престижной работе и даже участвовала в конкурсе красоты! Как выжить, если ты — не такой, как все, как устроиться на работу, как правильно общаться с окружающими и бороться с грустными мыслями, и рассказывает девушка на примере собственного опыта.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Мировая слава: Отт Тянак обогнал чемпиона "Тур де Франс" и победителя F1

31.07.2018
Французский спортивный журнал L'Equipe провел опрос - кто из деятелей спорта лучше всего проявил себя на прошлой неделе. В числе номинантов был и чемпион финского этапа по авторалли Отт Тянак.
Подробнее

Скандальный астролог Манг вернул Таллинну муниципальную квартиру

31.07.2018
Обвиненный в мае в домогательствах популярный эстонский астролог Игорь Манг подписал акт возврата Таллинну муниципальной квартиры, расположенной на улице Меэлику, сообщило издание Õhtuleht.
Подробнее

Выявлена причина небывалой жары по всей Земле

31.07.2018
Ученые Оксфордского университета связали жару, установившуюся в разных частях Северного полушария Земли, в том числе в Великобритании и Японии, с изменениями климата. Об этом сообщает Лента.ru со ссылкой на издание The Guardian.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Вся правда о дополнительных сборах лоукостеров: изменение имени в билете может стоить в 23 раза дороже, чем сам билет

31.07.2018
Авиакомпании-лоукостеры привлекают жителей Эстонии низкими ценами на авиабилеты в страны Европы и дальнего зарубежья. Однако по результатам нового исследования momondo.ee дополнительные сборы перевозчиков — плата за провоз багажа, выбор места в салоне или изменение имени пассажира в билете — могут оказаться в несколько раз (а иногда в 23 раза) дороже, чем билет
Подробнее