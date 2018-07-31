31.07.2018, 10:00

Работодатель заставляет перенести отпуск. Законно ли это?


rus.delfi.ee
EST
Raamatupidaja
Foto: Hendrik Osula

”В начале года я указал в графике отпусков, что хочу уйти в отпуск в конце августа. Но работодатель только что сообщил мне, что поскольку в это время уходят в отпуск еще несколько работников, то мне следует перенести отдых на сентябрь. Вправе ли он этого требовать?” , — написал в редакцию читатель.

По словам заведующей консультационной службы Трудовой инспекции Кайре Саареп, работодатель может прервать или перенести запланированный и отображенный в графике отпуск лишь в экстренном случае. ”Экстренной считается ситуация, когда имуществу работодателя может быть нанесен урон”, — говорит она и отмечает, что графики отпусков составляются заранее.

”Если во время составления графиков отпусков выясняется, что у некоторых работников отпуск в одно и то же время, то следует пересмотреть план или заранее подыскать замену. В ситуации, когда речь не идет об экстренном случае, но работодатель хочет изменить график, ему необходимо достигнуть консенсуса с работником. Если работник не согласится с его предложением, то в одностороннем порядке менять дату отпуска работодатель не имеет права”, — говорит юрист.

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