04.01.2018, 17:50

Работники президентской канцелярии получили премии за ”выдающиеся достижения”

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rus.delfi.ee
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Kersti Kaljulaid
Kersti KaljulaidFoto: Rauno Volmar

В конце прошлого года президент Керсти Кальюлайд назначила директору президентской канцелярии Тийту Рийсало премию ”за выдающиеся служебные достижения” в размере 3000 евро. Его брутто-зарплата составляет 4100 евро.

Руководитель коммуникационного отдела при канцелярии Кайди Ахер сказала Äripäev, что в декабре директор канцелярии и еще пятеро чиновников получили премии за самоотверженный вклад и очень хорошую работу в интенсивные периоды года.

Наряду с Рийсало премии получили Таави Линнамяэ (1500 евро), Эрки Холмберг (1500 евро), Кристель Лыук (1300 евро), Палома Крыыт Тупай (1280 евро), Малл Гамберг (650 евро) и Трийн Вяльятага (650 евро).

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