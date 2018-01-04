Работники президентской канцелярии получили премии за ”выдающиеся достижения”

В конце прошлого года президент Керсти Кальюлайд назначила директору президентской канцелярии Тийту Рийсало премию ”за выдающиеся служебные достижения” в размере 3000 евро. Его брутто-зарплата составляет 4100 евро.

Руководитель коммуникационного отдела при канцелярии Кайди Ахер сказала Äripäev, что в декабре директор канцелярии и еще пятеро чиновников получили премии за самоотверженный вклад и очень хорошую работу в интенсивные периоды года.

Наряду с Рийсало премии получили Таави Линнамяэ (1500 евро), Эрки Холмберг (1500 евро), Кристель Лыук (1300 евро), Палома Крыыт Тупай (1280 евро), Малл Гамберг (650 евро) и Трийн Вяльятага (650 евро).