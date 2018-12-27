Работники колл-центра: самые злобные клиенты — рожденные в 70-х эстонцы, представители ”поколения победителей”

Работники колл-центра Omniva принимают порядка 3000 звонков в день. Из них от трети до половины, то есть 1000-2000, с агрессивным тоном; а десятая часть или 300 — нападают на операторов с личными оскорблениями. Если поделить это на всех операторов, то получается, что каждый сотрудник Omniva идет утром на работу с удрученным осознанием того, что в течение рабочего дня его как минимум раз оскорбят.