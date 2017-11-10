Работникам Subway неоднократно приходилось вызывать полицию и охрану

Произошедший на этой неделе инцидент не стал для Subway единственным: до этого работникам уже несколько раз приходилось вызывать охранную фирму или полицию.

”Произошедший на этой неделе инцидент, который закончился нападением, был зафиксирован камерами наблюдения, и мы все материалы передадим полиции, которая займется дальнейшим расследованием”, — сказал директор по развитию Subway в Эстонии Атс Райгла.

По его словам, они всегда просят своих работников вызывать в подобных случаях стражей порядка: ”Магазины не предназначены для того, чтобы компании молодых людей могли развеять свою скуку и своим дерзким поведением ставили приличных людей и продавцов в неудобное положение”.

Райгла считает странным, почему школьники (подросткам было на вид 11-15 лет) проводят свое время в общественных местах. ”Видно, что этим молодым людям нечем заняться: они или прогуливают школу, или совсем не вовлечены ни в какую внеклассную активность”. Он отмечает, что большинство таких подростков не являются клиентами заведения, а просто ищут тепле место, чтобы зарядить телефон и скоротать время.

”Наряду с этим мы ежедневно видим и прилежных молодых людей, которые после окончания уроков заходят купить бутерброд, чтобы отправиться дальше на тренировку или музыкальную школу”, — рассказывает Райгла.

Subway — не единственное заведение, где молодежь пытается бесцельно провести время. Торговый центр Solaris, места быстрого питания в Ласнамяэ, магазины в Кейла — это лишь некоторые примеры.