Работник скорой, разместивший в соцсетях фото пациентки и ее новорожденного ребенка, получил выговор

Работник скорой, опубликовавший в соцсетях фотографию пациентки и ее новорожденного ребенка, получил от работодателя выговор.

Руководитель Тартуской скорой помощи Аго Кыргвеэ сказал, что они объяснили работнику, что обнародовать фотографии пациентов в социальных сетях непозволительно. ”Надеюсь, этот ответ исчерпывающий”, — сказал он и добавил, что официального приказа руководство составлять не стало.

9 июля сотрудник Тартуской бригады скорой помощи рассказал в соцсетях о том, как им пришлось принимать роды прямо на обочине.

”Позитивное начало дня. Утром в 06:43 мы помогли появиться на свет новому человеку по имени Мия. Поздравляю!”, — написал он.

Вскоре пост сотрудника скорой помощи был удален с Facebook. Кыргвеэ отметил тогда, что не исключено, что данного работника скорой сократят. Кыргвеэ сослался на закон о защите личных данных, согласно которому, работники здравоохранения не имеют права обнародовать дынные пациентов.

Позже в защиту работника выступил отец новорожденной девочки, поблагодарив медиков и отметив, что фотография была размещена в соцсетях с их, родителей, согласия.