Работник сферы здравоохранения, обязательно обнови сертификаты своей ID-карты на этих выходных

Врачам, медсёстрам и аптекарям начиная с полудня пятницы и до позднего вечера воскресенья открыта возможность дистанционно обновить сертификаты ID-карт во внеочередном порядке, сообщает пресс-служба Министерства социальных дел.

Департамент полиции и погранохраны также откроет временные пункты обслуживания у пяти крупнейших больниц в помощь врачам, медсёстрам и аптекарям. Временные пункты обслуживания будут работать в субботу и воскресенье с 10 до 15 часов.

Работники сферы здравоохранения, у которых не получится обновить сертификаты дистанционно, смогут сделать это во временных пунктах обслуживания в Клинике Тартуского университета, в Пярнуской больнице, в Ида-Вируской центральной больнице (только в субботу), в Западно-Таллиннской центральной больнице, в Северо-Эстонской региональной больнице либо в региональных представительствах Департамента полиции и погранохраны.

”Защита данных, касающихся здоровья людей — наш главный приоритет, и поэтому остановка действия сертификатов ID-карт является единственно верным шагом,” — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. ”Для того, чтобы обеспечить функционирование услуг сферы здравоохранения, предельно важно, чтобы сотрудники сферы здравоохранения, владеющие ID-картами из группы риска, обновили бы их сертификаты при первой же возможности — уже на этих выходных. В ближайшие недели в больницах всё же могут возникнуть неполадки, и поэтому мы просим понимания как у работников сферы здравоохранения, так и у пациентов — этим шагом мы защищаем данные, касающиеся здоровья людей.”

На выходных сертификаты смогут обновить дистанционно лишь те люди, для которых ID-карта является рабочим инструментом: прежде всего это люди, занятые в медицинской, спасательной и судебной сферах, а также в сфере безопасности.

Сертификаты ID-карт из группы риска будут закрыты в пятницу, 3 ноября, в 24.00.

Как обновить сертификаты ID-карты дистанционно — инструкция для работника сферы здравоохранения

• Прежде всего, проверь на странице https://www.politsei.ee/id-kaardi-kontroll/, нуждаются ли сертификаты твоей ID-карты в обновлении.

• Если сертификаты твоей ID-карты нуждаются в обновлении (карточка выдана начиная с 16.10.2014 г.), то посмотри обучающее видео и запасись на время обновления бумагой и письменной принадлежностью, поскольку в ходе обновления тебе будут выданы новые PIN-коды, а старые прекратят своё действие.

• Зайди на страницу www.id.ee и загрузи на свой компьютер новое программное обеспечение для ID-карты. Затем открой программу управления ID-картой и обнови сертификаты.

• Если используешь рабочий компьютер и твой работодатель уже обновил программное обеспечение для ID-карты, то сразу открой программу управления ID-картой и обнови сертификаты.

• Программное обеспечение для ID-карты само поймёт на основании твоего личного кода, что ты являешься сотрудником сферы здравоохранения.

• Во внеочередном порядке обновить сертификаты можно с 12 часов пятницы, 3 ноября, до 23:59 воскресенья, 5 ноября.

• Если дистанционное обновление не удаётся, то обратись в региональное представительство Департамента полиции и погранохраны либо во временный пункт обслуживания в Клинике Тартуского университета, в Пярнуской больнице, в Ида-Вируской центральной больнице (открыт только 4.11.), в Ляэне-Таллиннской центральной больнице или в Северо-Эстонской региональной больнице. Пункты обслуживания открыты на выходных с 10 до 15 часов.

• В случае возникновения технических вопросов, связанных с обновлением сертификатов ID-карты, позвони на инфолинию ID-карты 1777.

• Прочую информацию, в том числе о часах работы представительств Департамента полиции и погранохраны, можно получить по инфотелефону 612 3000, работающему ежедневно с 8 до 19 часов.

• Дополнительную информацию по обновлению сертификатов ID-карты можно найти на странице www.id.ee.