Работающий в Берлине эстонский врач: сейчас все нуждающиеся в помощи своевременно не попали бы в супербольницу

По его мнению, суперуслуга должна быть доступна всем нуждающимся в помощи. Но, к сожалению, уже сейчас экстренные кардиобольные своевременно не попадают в два центра лечения острого инфаркта. Им, в отличие от жителей Таллина и Тарту, не делают в случае элевации ST своевременную ангипластику. Причина — время и потери времени. Потому что только в течение считанных часов можно оказать названную лучшую помощь первоклассной медицины в случае инфаркта сердца.

"А эти считанные часы убывают быстро, если учитывать возможности скорой помощи и ухабистые эстонские дороги. Сейчас все нуждающиеся в помощи своевременно не попали бы в супербольницу. Может быть, помогли бы 10 вертолетов с красным крестом. Но это уже другая тема", — отмечает Ару.

Что же тогда делать с этим здравоохранением Эстонии, где мерку задают те, кто объединяет и разделяет больницы на основании утвержденного в Швеции плана, которому много лет, спрашивает врач.

"Может быть, стоит ненадолго присесть и составить план? Прислушаться к далекому отзвуку обычного разума. Учитывая прежде всего то, что люди заболевают не только в 30 километрах от крупной больницы, но и в Икла, Пагари и на острове Кихну. Может быть, нужно честно спросить, является ли первоклассная медицина высшей целью эстонского здравоохранения или должно хватить немножко денег и на обычных людей, которые немного хромают и по вечерам не могут заснуть из-за болей, несмотря на то, что семейный врач уже выписал третье обезболивающее. Разве не время прислушаться к голосу светил медицины предыдущего поколения, который говорит о том, как здорово было ходить к больным в Вяэтса и Кунда. В Вяэтса ходили мальчишки Линкберга и в Кунда — подмастерья Суллинга", — завершает он.

Мнение врача полностью читайте в Eesti Päevaleht.