Работающий в Берлине эстонский врач: сейчас все нуждающиеся в помощи своевременно не попали бы в супербольницу

Выдвинутая руководителями двух монопольных крупных больниц концепция того, что в Эстонии нужна только одна супербольница, заслуживает многостороннего анализа, считает работающий в Берлине эстонский врач Яак Ару.
Ару знает, что в Германии питомником докторов по-прежнему являются маленькие города, где будущий специалист сталкивается не только с лечением левой почки, но должен понимать и уметь оказать помощь тем, кому причиняет страдания панкреатит или отит. И только тогда, когда это освоено, идут дальше на узкий путь врача-специалиста, где вырастают вместе с медицинскими исследованиями.
"Цель последних в Европе — прежде всего усовершенствовать методы лечения и не только принести баллы индекса цитирования составителям статей. В Эстонии доминирует желание быть так же высоко, как ведущие деятели еврозоны, пусть это это будет стоить хоть усыхания всех мелких больниц и исчезновения врачебной помощи из Пылвамаа и с Хийумаа. Так что обучение докторов одной больницей точно не улучшат. Но, может быть, в этой супербольнице суперуслуги? И не компенсирует ли это ущерб от усыхания мелких больниц?" — задается вопросом врач.