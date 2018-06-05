05.06.2018, 19:10

Работающий в Берлине эстонский врач: сейчас все нуждающиеся в помощи своевременно не попали бы в супербольницу


rus.delfi.ee
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Работающий в Берлине эстонский врач: сейчас все нуждающиеся в помощи своевременно не попали бы в супербольницу
Foto: Andres Putting

Выдвинутая руководителями двух монопольных крупных больниц концепция того, что в Эстонии нужна только одна супербольница, заслуживает многостороннего анализа, считает работающий в Берлине эстонский врач Яак Ару.

Ару знает, что в Германии питомником докторов по-прежнему являются маленькие города, где будущий специалист сталкивается не только с лечением левой почки, но должен понимать и уметь оказать помощь тем, кому причиняет страдания панкреатит или отит. И только тогда, когда это освоено, идут дальше на узкий путь врача-специалиста, где вырастают вместе с медицинскими исследованиями.

"Цель последних в Европе — прежде всего усовершенствовать методы лечения и не только принести баллы индекса цитирования составителям статей. В Эстонии доминирует желание быть так же высоко, как ведущие деятели еврозоны, пусть это это будет стоить хоть усыхания всех мелких больниц и исчезновения врачебной помощи из Пылвамаа и с Хийумаа. Так что обучение докторов одной больницей точно не улучшат. Но, может быть, в этой супербольнице суперуслуги? И не компенсирует ли это ущерб от усыхания мелких больниц?" — задается вопросом врач.

По его мнению, суперуслуга должна быть доступна всем нуждающимся в помощи. Но, к сожалению, уже сейчас экстренные кардиобольные своевременно не попадают в два центра лечения острого инфаркта. Им, в отличие от жителей Таллина и Тарту, не делают в случае элевации ST своевременную ангипластику. Причина — время и потери времени. Потому что только в течение считанных часов можно оказать названную лучшую помощь первоклассной медицины в случае инфаркта сердца.

"А эти считанные часы убывают быстро, если учитывать возможности скорой помощи и ухабистые эстонские дороги. Сейчас все нуждающиеся в помощи своевременно не попали бы в супербольницу. Может быть, помогли бы 10 вертолетов с красным крестом. Но это уже другая тема", — отмечает Ару.

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Что же тогда делать с этим здравоохранением Эстонии, где мерку задают те, кто объединяет и разделяет больницы на основании утвержденного в Швеции плана, которому много лет, спрашивает врач.

"Может быть, стоит ненадолго присесть и составить план? Прислушаться к далекому отзвуку обычного разума. Учитывая прежде всего то, что люди заболевают не только в 30 километрах от крупной больницы, но и в Икла, Пагари и на острове Кихну. Может быть, нужно честно спросить, является ли первоклассная медицина высшей целью эстонского здравоохранения или должно хватить немножко денег и на обычных людей, которые немного хромают и по вечерам не могут заснуть из-за болей, несмотря на то, что семейный врач уже выписал третье обезболивающее. Разве не время прислушаться к голосу светил медицины предыдущего поколения, который говорит о том, как здорово было ходить к больным в Вяэтса и Кунда. В Вяэтса ходили мальчишки Линкберга и в Кунда — подмастерья Суллинга", — завершает он.

Мнение врача полностью читайте в Eesti Päevaleht.

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