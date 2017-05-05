Работающий в Балтии портал Baltnews через подставные лица принадлежит российскому пропагандистскому холдингу

Три года тому назад Кремль решил расширить финансируемую государством пропагандистскую машину и создал мультимедийное агентство новостей ”Спутник”, младшего брата известного за рубежами России телевизионного канала RT (прежде Russia Today). ”Спутник” открыл представительства в целом ряде стран, включая столицы стран Балтии. В то же время, тихо и незаметно, в интернет пространстве, предназначенном для русскоязычных Балтии, начала работу еще одна сеть — Baltnews. В отличии от ”Спутника”, ее связь с Россией тщательно скрывается. На самом деле, оба портала — братья, пишет Re:Baltica.

Расследуя, кем и для чего созданы интернет-сайты, освещающие жизнь в Балтии в свете российской пропаганды, Re:Baltica наткнулась на документы, свидетельствующие, что Baltnews тесно связан с российским государственным медиахолдингом ”Россия Cегодня”. Однако этот факт пытаются спрятать за длинной цепью различных зарегистрированных предприятий и под вывеской якобы местной организации.

Связи с Голландией

Сайты ”информативно-аналитического портала” Baltnews в Эстонии, Латвии и Литве объединяет название, но их делают три отдельные местные команды. Эстонская версия указывает, что она является ”экспериментальным изданием, с целью создать у читателей позитивное и ответственное отношение к жизни”. В Литве это ”источник объективных новостей для адекватных пользователей в Литве и в мире”. На трех порталах на русском языке освещаются местные события, а также копируются новости с российских медиа сайтов. Там практически отсутствует реклама.

На вопрос о владельцах Baltnews отвечает уклончиво. Руководитель литовского Baltnews Анатолий Иванов, которому запрещен въезд в Латвию, по телефону рассказывает, что портал является частью большого холдинга, ”широко представленного в Европе”. По его словам, владельцы зарегистрированы в Голландии, а конкретные имена он приглашает ”посмотреть в интернете”. Иванов таинственно намекает, что у него свое ноу-хау в бизнесе, но ”мы же не идиоты, чтобы его рассказывать”.

Руководитель эстонского портала Александр Корнилов, которому также запрещен въезд в Латвию, по электронной почте сообщил, что владельцем портала является ”голландская фирма Капитал Медиа”. В свою очередь, руководитель латвийского портала Андрей Яковлев, отказавшись встречаться для интервью, в телефонном сообщении ответил: ”Большую часть денег мы зарабатываем в Европе”.

Графика: Лоте Лармане

Адрес Media Capital Holding B.V. которая зарегистрировала домен Baltnews, обозначенный в нидерландском регистре предприятий, приводит к неприметному двухэтажному дому в районе частной застройки голландского городка Хилверсума. Фирма зарегистрирована в 2013 году и ее уставной капитал составляет один евро.

Владелец доменов Baltnews зарегистрирован в голландском городке. Источник: Google Street View

Единственным владельцем зарегистрированной в Нидерландах Media Capital Holding B.V. является зарегистрированная в России фирма Media Capital. Она, в свою очередь, принадлежит газете ”Московские новости”, а ее владельцем является российское государственное агентство новостей ”РИА Новости”.

”РИА Новости” же является частью холдинга ”Россия Сегодня”. В его состав входят также мультимедийная платформа ”Спутник” и, опосредованно, балтийские порталы Baltnews, которые, таким образом, являются частью контролируемой Россией медийной сети. Вопросы, посланные на электронную почту, указанную при регистраций, и в пресс-отдел ”Россия Сегодня” остались без ответа.

Графика: Лоте Лармане

Вскоре после начала работы порталов, на связь с Россией указала эстонская полиция безопасности КаПO. В ее ежегоднике за 2014 год упоминается, что портал Baltnews получает финансирование от голландской компании, и его контролируют люди, связанные с Russia Today. В отчете указано, что одним из основателей проекта Baltnews является Владимир Лепехин, коментатор в ”РИА Новости” и директор Института Евразийского экономического союза (ЕврАзЭс), ”который активно участвует в операциях по усилению российского влияния в соседних странах и посетил Эстонию весной 2014 года”.

На железнодорожном вокзале Лепехина встречает руководитель Baltnews Александр Корнилов. Источник: годовой отчет КаПо.

КаПо опубликовала фотографию, на которой Лепехин пожимает руку Корнилову на Таллиннском железнодорожном вокзале. Ответ Корнилова на вопрос Re:Baltica был лаконичным: ”Я не комментирую бездоказательные сообщения КаПо. Одновременно считаю, что полиции безопасности не следует вмешиваться в работу СМИ. Это грубое нарушение демократических свобод”.

В августе 2016 года эстонские правоохранительные органы на пару дней задержали Корнилова по подозрению в подделке документов и уклонении от уплаты налогов. Его подозревали в фальсификации документов и в присвоении почти 50 000 евро из кассы связанной с ним общественной организации Altmedia, посредством переводов в счет оплаты несуществующих сделок. При этом он, по утверждению властей, не оплатил налогов. НКО Altmedia в регистре предприятий Эстонии указана как владелица Baltnews. Деньги перечислялись из России и Голландии, надо думать, на содержание портала, но оказались на личных банковских счетах Корнилова. Обвинение ему пока не предъявлялось.

Altmedia является одной из тех НКО в странах Балтии, которые, согласно предыдущим расследованиям Re:Baltica, прежде финансировались российским фондом ”мягкой силы” по защите интересов соотечественников за границей.

Руководитель латвийского портала Baltnews Андрей Яковлев также обвиняет КаПо в непрофессионализме. ”Сужусь с Эстонией из-за представленной ими неправдивой информации”, рассказывает Яковлев, которому запрещен въезд в Эстонию.

Можно только гадать, во сколько обходится содержание порталов Baltnews. Годовой оборот балтийских фирм, которым на бумаге принадлежат Baltnews в Эстонии, Латвии и Литве, в 2015 году колебался от 100 000 до 120 000 евро. В отчетах голландской фирмы Media Capital Holding B.V. оборот не указан.

Вивисекция одного комментария

”У нас новости, они не могут быть пропагандой”, возмущается вопросу, публикует ли ”Baltnews” только новости, приятные для России, руководитель литовского портала Иванов.

Содержание порталов складывается из перепубликаций с российских изданий ”РИА Новости” и ИноСми, дочки холдинга ”Россия Сегодня”, публикующей в русском переводе материалы западных СМИ, а также из перепубликаций местных новостей. Заголовки более умеренные, чем у откровенно прокремлевских изданий.

Однако дьявол кроется в деталях.

В январе 2017 года Baltnews.lv публикует комментарий ”НАТО — странам Прибалтики: С русскими воевать не хотите? Мы вас заставим!”

Автор статьи — хорошо известная службам безопасности стран Балтии Галина Сапожникова, журналистка российской газеты ”Комсомольская Правда”. С 2008 года она вела два так называемый дискуссионных клуба ”Импрессум” и ”Формат А-3” в странах, которые Россия считает сферой своих интересов: в Балтии, Молдове, Украине (в том числе, в Крыму). В дискуссиях с участием российских гостей ”распространяются основные тезисы российских операций по усилению влияния”, отмечает КаПо.

В своей статье Галина Сапожникова повторяет часто звучащую в российской внешнеполитической риторике мантру о том, что лучше дружить с соседней Россией, так как Западу Балтия не нужна. Сапожникова перечисляет ”доказательства”, из которых по меньшей мере четыре ошибочны или откровенно лживы:

”Вон в Эстонии объявили, что будут для армейских нужд конфисковывать автомобили”.

Это утверждение вырвано из контекста и создает впечатление, что конфисковывать начнут прямо сейчас. Решение правительства Эстонии, на самом деле, касалось ситуаций повышенной опасности, когда автомашины и сельхозтехника могли бы быть конфискованы для нужд армии.

”Железнодорожник из Елгавы Александр Красноперов угодил в тюрьму по подозрению в шпионаже, сделав селфи на фоне танков”.

Ветеран-афганец Красноперов, проработавший 20 лет на Латвийской железной дороге мастером-путейцем, в течении долгого времени фотографировал перевозимую по железной дороге бронетехнику НАТО. Фотографии отсылались бывшим сослуживцам по советской войне в Афганистане. Полиция безопасности его задержала в ноябре 2016 года, и в данное время у него статус обвиняемого.

”Осенью прошлого года в Риге случилась роскошная история: пьяные британцы избили латыша Акселя Айзкалнса, заподозрив в нем русского — о чем немедленно написала газета Times.

В этом случае пьяные британские военнослужащие действительно развязали драку в McDonald’s и побили латышского парня, но о том, чтобы он был русским, и что это являлось бы причиной драки, не было и речи. Сообщения о происшествии появились в британской ежедневной газете Daily Telegraph и в таблоидах The Sun и Daily Mirror.

”… советские солдаты, которые были там (в эстонском городке Тапа, где сейчас размещаются натовские военные) расквартированы целых пятьдесят лет, никогда не отрабатывали уличные бои средь бела дня и детских площадок. А натовцы делают это регулярно, без извинений и экивоков”.

Всего лишь один раз, в 2015 году, отряд военнослужащих НАТО промаршировал через Тапа. Никаких уличных драк не было, сообщил Re:Baltica пресс-секретарь Сил обороны Роланд Муроф.

На просьбу прокомментировать по телефону конкретные факты, Сапожникова ответила: ”Я использую ту информацию, которая имеется в моем распоряжении”. И повесила трубку.

Обычные подозреваемые

Сапожникова не единственный автор Baltnews, положительно настроенный по отношению к России. На латвийский портал регулярно пишет бывший национал-большевик Владимир Линдерман, известный русский радикал, который многократно пытался создавать различные организации для популяризации своих идей.

Руководитель латвийского Baltnews Андрей Яковлев. Источник: «Ничего личного»

Регулярно выступает в качестве автора живущий в Риге социолог Андрей Солоненко. В 2015 году Андрея Солоненко не пустили на саммит Восточного партнерства ЕС, на который он был аккредитован как представитель журнала ”Балтийский мир”, финансируемого Министерством иностранных дел России. За год до этого он, вместе с эстонским пророссийским активистом Максимой Ревой, в качестве ”независимых международных экспертов” принимал участие в наблюдении за так называемым референдумом в Крыму. Они, вместе с редактором ”Балтийского мира” Дмитрием Кондрашовым выдавали себя за неправительственную организацию ”Международный фонд Хельсинки Плюс”.

Андрей Солопенко вместе с боевым товарищем Максимом Ревой в Крыму через год после референдума о присоединении полуострова к России. Источник: Facebook

О предшествующей деятельности ”Хельсинки Плюс” никаких сведений нет. Название подобрано по аналогии со всемирно известной правозащитной организацией, к которой не имеет никакого отношения. Рева объявил, что референдум был безупречным, и что организация составит о нем отчет для ООН и ОБСЕ. Его слова были широко растиражированы российскими интернет-сайтами, а отчет так и не появился на сайтах двух международных организаций. Между тем, в сентябре 2016 года ”Хельсинки Плюс” ликвидировалась.

В телефонном разговоре в феврале 2017 года, Солоненко обещал встретиться с Re:Baltica как только закончит ремонт квартиры. Встреча не состоялась, так как ремонт затянулся. Что не помешало ему продолжать публиковаться в Baltnews. Один из последних его комментариев иллюстрирован карикатурой со sputniknews.com, где на натовский танк с дулом, повернутым в сторону России, с изумлением смотрит мужчина с собачкой на поводке.

Влияние — незначительное

При помощи интернет инструмента similarweb.com, который позволяет видеть приблизительное количество посещений страниц интернета, видно, что Baltnews не так уж влиятелен. За последнее полугодие, например, на латвийском портале было почти в 30 раз меньше посетителей, чем на русскоязычной странице Delfi, самым популярным сайтом новостей на русском языке в Латвии.

rebaltica meterjalid

Однако целью Baltnews и подобных ему, внешне мало-влиятельных порталов, может быть совсем другой: создавать благоприятный для России контент, который потом можно тиражировать и в интернете. Статью Галины Сапожниковой о том, что жители Балтии якобы необоснованно боятся нападения со стороны России, перепубликовали еще, по меньшей мере, четырнадцать интернет изданий.

В России работу Сапожниковой ценят. По ее странице в Facebook видно, что она гордится полученной в прошлом году наградой ”Золотое перо” за серию статей о жизни в странах бывшего СССР. Противоположной точки зрения на ее творчество придерживаются литовские службы безопасности.

В марте 2017 года из оборота была изъята переведенная на литовский язык книга Галины Сапожниковой ”Кто кого предал: как убивали СССР и что стало с теми, кто пытался его спасти”. Она была издана тиражом в 500 экземпляров и представляет выход Литвы из состава СССР как первую цветную революцию. Так в России называют решение жителей бывших советских республик избавиться от прокремлевской власти. Официальная причина изъятия — отрицание факта советской оккупации.

Инга Сприньге, Re:Baltica

Соавторы: Хольгер Роонемаа, Delfi.ee, Вайдас Салдзюнас, Delfi.lt

Редактор: Санита Емберга, Re:Baltica

Графика: Лоте Лармане, Re:Baltica

Перевод на русский язык: Алексей Григорьев

Перевод на английский язык: Алексей Тапиньш