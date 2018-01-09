Работающий пенсионер по нетрудоспособности: почему я должен отдавать на сотни евро больше?

В редакцию обратился читатель, который не доволен тем, что если об уменьшении доходов работающих пенсионеров трубят на каждом углу, то о потерях, которые несут люди, получающие пенсию по нетрудоспособности, умалчивается.

”Проблема заключается в том, что пособие на трудоспособность (töövõimetoetus) налогом не облагается, а пенсия по нетрудоспособности (töövõimetuspension) облагается. Я работаю на неполную ставку, и поскольку моя зарплата превышает 500 евро, то пенсия облагается налогом с первого евро. Если бы я получал пособие на трудоспособность, то оно бы налогом не облагалась. Это недоразумение в законе обещали исправить, но, похоже, все осталось как было. В общем, величина подоходного налога для работающего человека с недостатком здоровья зависит от того, получает человек пенсию или пособие”.

Тот же вопрос ранее поднимала и канцлер права Юлле Мадисе. Она отметила, что пенсионер по нетрудоспособности, который получает пенсию в размере 200 евро и зарплату в 1100 евро, заплатит в год на 613 евро больше подоходного налога, чем тот, кто получает такое же пособие на трудоспособность и такую же зарплату. Мадисе также представила финансовой комиссии Рийгикогу соответствующие рекомендации.

По словам руководителя политики трудоспособности Министерства социальных дел Арне Кайлас, освобождение от обложения подоходным налогом пенсии по нетрудоспособности привело бы к неравенству в пенсионной системе. ”С вступившими в силу 1 января 2018 года изменениями в законе о подоходном налоге не изменились принципы налогообложения пенсий и пособий. Как и сейчас, в следующем году к не облагаемому налогом доходу будут причисляться пенсии и страховые компенсации и не будут причисляться выплачиваемые на основании закона пособия”, — сказал он.

При планировании поправок, по словам Кайласа, исходили из принципа равного обращения: ”Из него следовало, что в случае освобождения пенсии по нетрудоспособности от подоходного налога в пенсионной системе возникло было неравенство, когда один вид пенсии не облагался бы налогом, а все остальные — облагались бы”.

”Неравенство возникло бы и в системе пособий и компенсаций, когда одно пособие облагалось бы налогом, другие — нет. Кроме того, обложение пособия на трудоспособность было бы неразумным: если государство из собственного бюджета платило бы пособие и одновременно с этим облагало бы его налогом, то есть требовало бы деньги назад, то это привело бы к ненужной административной нагрузке. В отличие от пенсии и страхового возмещения, размер пособия не зависит от вклада человека, то есть от дохода, который у него был ранее. Размер пособия установлен законом и он одинаков для всех, то есть речь идет об универсальном пособии”.

”На доходы человека со сниженной трудоспособностью влияет не только закон о подоходном налоге. При подготовке реформы трудоспособности принималось во внимание то, что если человек способен заработать доход, превышающий дневную ставку пособия по трудоспособности в 90 раз (1063 евро), то пособие на трудоспособность будет уменьшаться, то есть вклад общества в обеспечение дохода человека со сниженной трудоспособностью уменьшается на столько, на сколько он сам способен заработать на свое содержания. Поэтому человек в случае достаточного дохода может получать пособие на трудоспособность в меньшем объеме или не получать его вовсе. А вот на размер пенсии по нетрудоспособности зарплата или иные доходы не влияют. Это означает, что человек получает их одновременно с пенсией, и его пенсия не уменьшается”.

”Переход на новую оценку трудоспособности для людей по больше части положителен, поскольку реформа привела к появлению новых услуг на рынке труда, которыми активно пользуются. При помощи Кассы по безработице работу ищут все больше людей со сниженной трудоспособностью”, — отметил специалист.