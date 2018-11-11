Работающие в больницах учителя способствуют выздоровлению детей

Пациентами этой больницы являются очень разные дети. Очень много талантливых ребят, но есть и такие, которые не способны учиться. Гимназисты, как правило, сами следят по eKool или Studium, что делают их одноклассники, и пытаются сами справиться с заданиями. При необходимости они могут обратиться за помощью к учителю. Есть дети, которые хотят учиться в палате одни. Они договариваются с учителями, по каким предметам нужно заниматься и какие задания выполнять. В больнице лечатся и такие учащиеся, которые не пропустили без уважительной причины ни одного школьного дня. Больше всё-таки тех, кто не был в школе уже очень давно. С ними нужно заниматься больше всех, помогая им подтягивать знания по предметам и мотивируя к учёбе. Также много детей из разбитых семей, что очень печалит их преподавателей.

Учитель занимается с каждым ребёнком индивидуально. Иногда он преподаёт сразу двум-трём ученикам, но это не означает, что все они учат одно и то же. Перемен нет, учатся до тех пор, пока хватает сил. Две учительницы работают в паре. Одна преподаёт гуманитарные дисциплины, вторая — точные. Для русских ребят есть отдельная учительница. По утрам все преподаватели договариваются между собой, кто каких детей берёт, когда они ими поменяются, кого позовут учиться в класс, а с кем будут заниматься в палате.

”Приходится быть гибкими”, — говорит Мерике Мяндла. Если в обычной школе учитель подготавливает свои уроки заранее и, как правило, всё идёт по плану, то в больнице всё не совсем так. Приходя утром на работу, учитель узнаёт по компьютеру, как у пациентов прошёл предыдущий вечер и ночь, кто из новеньких прибыл в больницу, а кто выписался. Он также выясняет, запланированы ли у медперсонала какие-либо процедуры, беседы и пр.

В планировании занятий принимают участие и сам ребёнок. ”Вместе смотрим, с чего начать, — поясняет Мяндла. — Дети, которые находятся в нашей больнице, не успевают ежедневно проходить все темы по семи-восьми предметам, хотя школы ожидают от них именно этого. Они забывают, что дети болеют и им требуется лечение. Бывают дни, когда они даже с постели подняться не могут. Ребятам требуется общение с учителем, который иногда выступает в роли доверенного лица — ему рассказывают больше, чем родителям дома”.

Иногда работающим в больницах учителям приходится выступать в роли карьерных консультантов и беседовать с молодыми людьми о том, какой они представляют свою жизнь через пару лет и кем хотят стать.

”Весной, к концу девятого класса у многих нет ещё никаких планов, — отмечает Мяндла. — Мы вместе пытаемся найти путь к осуществлению мечты подростка. Часть из них хочет жить самостоятельно, но для этого надо предпринять ряд шагов. Нам приходится прилагать много усилий, чтобы дать им понять, что значит жить отдельно от родителей, а также чтобы пошагово распланировать с ними ближайшие планы на будущее”.

Учителям приходится учитывать ещё десятки различных мелочей. Например, на занятиях нельзя пользоваться учебными принадлежностями, с помощью которых ребёнок может себя травмировать. Ящики стола должны быть заперты и в классе не должно быть лишних вещей.

Вместо выставления оценок в больницах используют формирующее оценивание — учитель даёт обратную связь относительно того, что удалось усвоить, а что стоило бы подучить. Он пытается источать вокруг себя настолько много позитива, насколько это вообще возможно, потому как именно его ребятам и не хватает и именно поэтому им так тяжело учиться.

По возвращении в школу ученик берёт с собой выполненные в больнице работы. Учебные заведения сами решают, учитывать или не учитывать то, что было выучено им в больнице.