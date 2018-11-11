11.11.2018, 10:50

Работающие в больницах учителя способствуют выздоровлению детей

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Foto on illustratiivne.Foto: Ester Vaitmaa

”Привет! Я работающая в больнице учительница. Пришла посмотреть, как у тебя дела и могу ли я помочь тебе с учёбой, чтобы у тебя не появилось задолженностей и чтобы тебе было проще вернуться потом в школу”. Именно такое приветствие слышит в первый день своего пребывания в больнице ребёнок, который вынужден задержаться в ней на короткое или долгое время.

Журналист ”Учительской газеты” Сирье Пярисмаа пишет, что в Тартуской, Таллиннской, Вильяндиской и Пярнуской больнице, а также в Хаапсалуском реабилитационном центре работают 20 учителей, через руки которых за год проходит в общей сложности почти полторы тысячи детей.

Процесс учёбы в больницах координируют три государственных учебных учреждения: Эмайыэский учебный центр при Маарьямааской образовательной коллегии, школа под открытым небом им. Константина Пятса и Хаапсалуская школа Вийги. В Клиникуме Тартуского университета работающие в больницах учителя обслуживают ребят из детской клиники, клиники психиатрии, а также клиники гематологии и онкологии.

Поскольку дети и болезни очень разные, то характер работы варьируется в зависимости от больничного отделения.

”Мы приступаем к занятиям в 10 часов после завершения утренних процедур и преподаём до часу дня, — описывает Мерике Мяндла свою работу в психиатрической клинике для детей и молодёжи при Центре психического здоровья. — У кого есть силы и желание, тот может заниматься и после обеда, но в основном мало кто хочет учиться самостоятельно, потому мы и пытаемся использовать по максимуму отведённое для учёбы время”.

Пациентами этой больницы являются очень разные дети. Очень много талантливых ребят, но есть и такие, которые не способны учиться. Гимназисты, как правило, сами следят по eKool или Studium, что делают их одноклассники, и пытаются сами справиться с заданиями. При необходимости они могут обратиться за помощью к учителю. Есть дети, которые хотят учиться в палате одни. Они договариваются с учителями, по каким предметам нужно заниматься и какие задания выполнять. В больнице лечатся и такие учащиеся, которые не пропустили без уважительной причины ни одного школьного дня. Больше всё-таки тех, кто не был в школе уже очень давно. С ними нужно заниматься больше всех, помогая им подтягивать знания по предметам и мотивируя к учёбе. Также много детей из разбитых семей, что очень печалит их преподавателей.

Учитель занимается с каждым ребёнком индивидуально. Иногда он преподаёт сразу двум-трём ученикам, но это не означает, что все они учат одно и то же. Перемен нет, учатся до тех пор, пока хватает сил. Две учительницы работают в паре. Одна преподаёт гуманитарные дисциплины, вторая — точные. Для русских ребят есть отдельная учительница. По утрам все преподаватели договариваются между собой, кто каких детей берёт, когда они ими поменяются, кого позовут учиться в класс, а с кем будут заниматься в палате.

”Приходится быть гибкими”, — говорит Мерике Мяндла. Если в обычной школе учитель подготавливает свои уроки заранее и, как правило, всё идёт по плану, то в больнице всё не совсем так. Приходя утром на работу, учитель узнаёт по компьютеру, как у пациентов прошёл предыдущий вечер и ночь, кто из новеньких прибыл в больницу, а кто выписался. Он также выясняет, запланированы ли у медперсонала какие-либо процедуры, беседы и пр.

В планировании занятий принимают участие и сам ребёнок. ”Вместе смотрим, с чего начать, — поясняет Мяндла. — Дети, которые находятся в нашей больнице, не успевают ежедневно проходить все темы по семи-восьми предметам, хотя школы ожидают от них именно этого. Они забывают, что дети болеют и им требуется лечение. Бывают дни, когда они даже с постели подняться не могут. Ребятам требуется общение с учителем, который иногда выступает в роли доверенного лица — ему рассказывают больше, чем родителям дома”.

Иногда работающим в больницах учителям приходится выступать в роли карьерных консультантов и беседовать с молодыми людьми о том, какой они представляют свою жизнь через пару лет и кем хотят стать.

ТОП

”Весной, к концу девятого класса у многих нет ещё никаких планов, — отмечает Мяндла. — Мы вместе пытаемся найти путь к осуществлению мечты подростка. Часть из них хочет жить самостоятельно, но для этого надо предпринять ряд шагов. Нам приходится прилагать много усилий, чтобы дать им понять, что значит жить отдельно от родителей, а также чтобы пошагово распланировать с ними ближайшие планы на будущее”.

Учителям приходится учитывать ещё десятки различных мелочей. Например, на занятиях нельзя пользоваться учебными принадлежностями, с помощью которых ребёнок может себя травмировать. Ящики стола должны быть заперты и в классе не должно быть лишних вещей.

Вместо выставления оценок в больницах используют формирующее оценивание — учитель даёт обратную связь относительно того, что удалось усвоить, а что стоило бы подучить. Он пытается источать вокруг себя настолько много позитива, насколько это вообще возможно, потому как именно его ребятам и не хватает и именно поэтому им так тяжело учиться.

По возвращении в школу ученик берёт с собой выполненные в больнице работы. Учебные заведения сами решают, учитывать или не учитывать то, что было выучено им в больнице.

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