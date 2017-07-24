Работающие на основании краткосрочных договоров иностранцы не могут пользоваться услугами семейных врачей

Несмотря на наличие государственной страховки, иностранцы, которые работают в Эстонии на основании краткосрочного договора, не могут пользоваться услугами семейных врачей, пишет Eesti Päevaleht.

Причина прозаична: краткосрочный договор (270 календарных дней подряд в течение года) не дает людям из третьих стран основания для получения вида на жительство, в связи с чем у них отсутствует и регистрация, без которой человека нельзя закрепить за каким-либо семейным врачом. По этой причине т. н. сезонным работникам не остается ничего иного, как обращаться с находящимися в компетенции семейных врачей проблемами в отделения экстренной медицины или к платным специалистам.

Ситуация касается и тех, кто находится в ожидании предоставления вида на жительство.

”Это, безусловно, является проблемой, которая беспокоит как семьи с детьми, так и работников без детей”, — говорит руководитель фирмы MoveMyTalent, предоставляющей услуги по адаптации для иностранцев, Лаура Сильдмяэ. По ее словам, ситуация несправедлива, так как работодатель платит за таких людей все необходимые налоги.

„Министерство социальных дел осведомлено о том, что доступность помощи семейных врачей является для работающих в Эстонии на временной основе иностранцев проблемой”, — сказала изданию советник по связям с общественностью министерства Эва Лехтла. По ее словам, проблема во многом продиктована отсутствием регистров семейных врачей, куда можно было занести иностранцев (имеется ввиду как заполненные реестры, так и возможные проблемы при общении на английском или каком-то другом языке). ”В связи с этим поиск решений занимает больше времени. В то же время ясно, что наша система здравоохранения должна быть открыта и предлагать помощь всем проживающим в Эстонии людям”, — подчеркнула она.