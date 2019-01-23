23.01.2019, 19:30
"Работать в Валкла — это самоубийство!" Как "клиенты" дома призрения калечат работников
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
Получившие опасные для жизни травмы работники дома призрения Валкла откровенно рассказывают, как клиенты на них напали. Работодатель пообещал работникам страхование жизни, но не выполнил обещание, пишет Eesti Ekspress.
Как долго избитая в кровь инструктор деятельности отделения шизофреников Керсти (55) 17 августа прошлого года лежала у двери, точно не знает никто. Поздний вечер, Керсти была одна в своем отделении на дежурстве. Женщина была не в состоянии громко позвать на помощь, но она смогла приложить руку к дверному стеклу. В какой-то момент кто-то из работников услышал слабый стук. Скорая помощь увезла женщину. Вызвали полицию.
Керсти избил самый опасный пациент принадлежащего AS Hoolekandeteenused Дома Валкла — 24-летний глухонемой Андрус с умственным недостатком и расстройствами поведения.
Андрус, который уже будучи несовершеннолетним неоднократно был наказан в уголовном порядке и сидел в тюрьме, разрезал шнурок тревожной кнопки Керсти, снял у нее с шеи ключи и сбежал. Прежде он оттащил женщину так, чтобы никто ее сразу не обнаружил. Когда один из инструкторов-мужчин поймал Андруса, он тоже пострадал. Но спросить у Андруса, что его мучает, никто не может, потому что в доме призрения никогда не работало ни одного владеющего языком жестов человека.