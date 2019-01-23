"Работать в Валкла — это самоубийство!" Как "клиенты" дома призрения калечат работников

Как долго избитая в кровь инструктор деятельности отделения шизофреников Керсти (55) 17 августа прошлого года лежала у двери, точно не знает никто. Поздний вечер, Керсти была одна в своем отделении на дежурстве. Женщина была не в состоянии громко позвать на помощь, но она смогла приложить руку к дверному стеклу. В какой-то момент кто-то из работников услышал слабый стук. Скорая помощь увезла женщину. Вызвали полицию.

Керсти избил самый опасный пациент принадлежащего AS Hoolekandeteenused Дома Валкла — 24-летний глухонемой Андрус с умственным недостатком и расстройствами поведения.

Андрус, который уже будучи несовершеннолетним неоднократно был наказан в уголовном порядке и сидел в тюрьме, разрезал шнурок тревожной кнопки Керсти, снял у нее с шеи ключи и сбежал. Прежде он оттащил женщину так, чтобы никто ее сразу не обнаружил. Когда один из инструкторов-мужчин поймал Андруса, он тоже пострадал. Но спросить у Андруса, что его мучает, никто не может, потому что в доме призрения никогда не работало ни одного владеющего языком жестов человека.