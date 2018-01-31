Работайте из дома и не выезжайте на дороги! На Эстонию надвигается погодный апокалипсис

Сегодня вечером в Эстонию придет сильные снегопад и метель. Погодные и дорожные условия ухудшатся на столько, что Центр дорожной информации рекомендует людям работать из дома и без особой нужды за руль не садиться.

”У кого есть хоть малейшая возможность, то завтра хорошо бы работать удаленно. Также при отсутствии острой необходимости хорошо бы избегать участия в дорожном движении”, — сказал директор цента Маргус Кехи.

Дежурный синоптик государственной метеослужбы подтвердил, что погода ухудшится, но ничего сверхъестественного, по его словам, все же не будет. Вечером снегопад начнется на островах, ночью достигнет материка и утром продолжится. Сильный снег будет сопровождаться сильным ветром, что приведет к снежным заносам. Порывы ветра местами достигнут 21 м/с, что по сути квалифицируется как шторм.

По словам синоптика, завтра днем снежный покров может достигать 10 см. Далее наступит потепление и снегопад перейдет в мокрый снег и дождь, дороги обледенеют. ”Отправляясь завтра на работу, людям несомненно следует запастись большим количеством времени, чем обычно”, — сказал он.

Похожие погодные условия в Эстонии наблюдались в прошлую среду. Тогда на дорогах страны погибло три человека и десятки пострадали.