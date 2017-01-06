Ранее сообщалось о том, что в связи с технической неисправностью возникали проблемы при звонках по номеру обслуживания клиентов Eesti Energia 777 1545 и по номеру информации о неисправностях Elektrilevi 1343.
Работа телефонов обслуживания клиентов Eesti Energia и Elektrilevi восстановлена(2)
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