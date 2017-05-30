Работа спорится: на Пийбе маантеэ положили первый слой асфальта

В апреле начались ремонтные работы на отрезке Ваймаствере-Колувере шоссе Тарту-Йыгева-Аравете, который в народе называется Пийбе маантеэ.

Чтобы пешеходам во время ремонтных работ там было бы максимально удобно передвигаться, работы разделены на три части, пишет Maaleht.

Во вторник начали укладывать первый слой асфальта на участке между Ваймаствере и Кярде.

В результате работ будет реконструировано износившееся дорожное полотно, ездить по нему станет удобнее и безопаснее.