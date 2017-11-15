Работа победителя конкурса юбилейных тортов попадет на стол президентского приема

На конкурсе тортов, организованном к сотому юбилею Эстонской Республики, будет выбран юбилейный торт, который попадет как на прием президента Эстонской Республики, так и на любой домашний праздничный стол.

Мастера изготовления тортов могут представлять свои рецепты до 1 декабря, сообщается в пресс-релизе.

Конкурс тортов с эстонской тематикой пройдет уже в десятый раз, в этом году созданный кулинарным порталом Nami-Nami конкурс посвящен столетию Эстонской Республики. ”Юбилей Эстонии — наш общий праздник, и поэтому мы ищем торт, который нашел бы свое место на любом праздничном столе”, — говорит руководитель Nami-Nami Пилле Петерсоо. ”Мы ожидаем творческих решений по созданию сладких тортов, которые характеризовали бы Эстонию как по содержанию, так и по форме”, — уточняет Петерсоо.

По словам шеф-повара президента Тайго Лепика, у всех мастеров по созданию тортов есть исключительная возможность представить свой рецепт на конкурс юбилейных тортов, чтобы принять таким образом участие в праздновании сотого дня рождения Эстонской Республики. ”При оценивании и выборе победителя мы будем исходить из того, чтобы торт был достаточно особенным и его можно было предложить на президентском приеме, но при этом и достаточно простым для приготовления дома”, — пояснил Лепик.

Руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ отмечает, что представление своего рецепта на конкурс — это хороший способ сделать подарок Эстонии. ”Сотый день рождения страны дает возможность делать подарки, которые будут приносить радость как местным жителям, так и зарубежным гостям”, — сказала Соэ.

Жюри проведет предварительный отбор среди представленных на конкурс тортов, выбрав десять из них. Юбилейный торт Эстонской Республики будет выбран 31 декабря в прямом эфире ETV.

Эскиз, рецепт, а по возможности и фотографию торта необходимо отправить не позднее 1 декабря по адресу электронной почты info@nami-nami.ee с пометкой ”EV100 sünnipäeva tort”. Жюри проведет предварительный отбор к 10 декабря.

Организацией конкурса занимается организационная команда ЭР100, Канцелярия президента республики и кулинарный портал Nami-Nami. Более подробная информация для участия в конкурсе находится на www.nami-nami.ee/uudis/ev100juubelitort.

В 2018 году минует 100 лет с момента создания Эстонской Республики. Более подробная информация о подготовке празднований находится на домашней странице ev100.ee.