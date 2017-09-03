Работа мобильных услуг Elisa восстановлена по всей Эстонии

Технические неполадки в сети Elisa устранены, мобильные услуги снова работают нормально по всей Эстонии. Приносим свои извинения за вызванные технической неисправностью неудобства, пишет пресс-служба Elisa.

Неполадки начались сегодня ночью, 3 сентября, по время выполняемых партнером запланированных технических работ, которые проводились с 3.00 до 3.30. Специалисты Elisa устранили неисправность в 11.52 часов.

Из-за возникшей технической неполадки клиенты Elisa в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа не могли совершать звонки и отправлять текстовые сообщения. Неисправность затронула услуги в сетях 2G и 3G.

Техническая неполадка так же повлияла на работу услуг в сетях 2G и 3G и в других уездах. Услуги мобильного интернета в сети 4G бесперебойно работали по всей Эстонии!