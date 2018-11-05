Работа mobiil-ID нарушена

Сегодня около 10 часов утра была нарушена работа услуг mobiil-ID.
SK ID Solutions сообщили, что сейчас идут работы по устранению неполадок. Что стало причиной сбоя, пока не установлено.
Зарегистрированные (3) Анонимные (13)
Сегодня около 10 часов утра была нарушена работа услуг mobiil-ID.
SK ID Solutions сообщили, что сейчас идут работы по устранению неполадок. Что стало причиной сбоя, пока не установлено.
Kvaliteedispetsialist
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Raamatupidaja/ vanemraamatupidaja
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