Работа докторанта Таллиннского университета поможет обуздать агрессивные формы рака

Как известно, не все раковые образования развиваются до агрессивной формы. Недавно докторант Таллиннского универстета (ТЛУ) защитил работу, которая как раз рассматривает оценку прогноза рака, и в будущем поможет с борьбой против него, пишет Eesti Päevaleht.

Докторант ТЛУ Андре Койт недавно защитил докторскую работу по учебной программе химии и генной технологии. Рассматривающая оценку прогноза рака работа может дать врачам больше информации, чтобы в будущем выносить более точные решения в отношении лечения.

Работа рассматривала причины агрессивного развития рака груди и кишечника. Процесс изучения проходил по забытому методу: вместо генетики рассматривался энергетический метаболизм или тканевый энергообмен. Предмет анализа — митохондрия клетки.

”Раковая клетка не сможет жить, если она не сумеет значительно перестроить свою экономию энергии. Она должна быть очень агрессивной”, — говорит Койт. Зная нормальные показатели обмена веществ клетки, ученые могут сравнить их с показателями раковой пробы, получив информацию об агрессивности.

Кроме того, в некоторых случаях это может помочь узнать, какие лекарства могут подойти конкретному пациенту, а какие лечебные цели стоит изучить поближе.

Один из видов рака, в отношении которого сразу не начинают интенсивное лечение — рак предстательной железы на начальной стадии (у мужчин, естественно). Есть большая вероятность, что рак не имеет агрессивную форму, и его вырезать не нужно, а интенсивное лечение может привести к усилению проблем со здоровьем.

Тоже самое можно было бы делать и в случае с раком груди, если бы было известно, когда за раковым образованием стоит следить, а когда начинать интенсивное лечение. Именно для этого и работают учение. Кстати, рак груди встречается и у мужчин — в Эстонии он ежегодно диагностируется у 5-6 человек мужского пола.

”Наша задача — оценить, какой рак может быть, скорее всего, опасным для жизни пациента, и какими нацеленными на энергетический метаболизм лекарствами было бы разумно лечить болезнь конкретного человека”, — объясняет Койт. В идеале практическим результатом исследования была бы возможность разработать лекарства, предназначенные для определенных зон преобразования энергии.

”Рамки оценивания агрессивности начинают вырисовываться. Модели, которые мы используем, дают основание для проведения последующих исследований, где уже можно будет сосредоточиться на лекарствах. Мы проводим подготовку для этого”, — говорит новоиспеченный доктор.