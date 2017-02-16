Рабочая группа порекомендовала перенести таллиннский комплекс Академии внутренней безопасности в Нарву

На рабочей встрече политиков решили предложить правительству перенести таллиннский учебный центр Академии внутренней безопасности в Нарву. Правительственный кабинет обсудит вопрос в ближайшие недели.

На состоявшейся сегодня рабочей встрече состоящая из политиков рабочая группа дала правительству рекомендацию перенести таллиннский учебный центр Академии внутренней безопасности в Нарву. Школу Колледжа полиции и погранохраны в Пайкузе и расположенный в Вяйке-Маарья Спасательный колледж рабочая группа переносить не рекомендовала.

В рабочую группу входят ее руководитель министр внутренних дел Андрес Анвельт, министр здоровья и труда Евгений Осиновский, министр образования и науки Майлис Репс, председатель Финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин, министр юстиции Урмас Рейнсалу и председатель Конституционной комиссии Рийгикогу Кен-Марти Вахер.

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Участвовавший в рабочей группе политиков Михаил Стальнухин сказал Delfi, что политически поддержали переезд по второму сценарию, что означает, что Пайкузе точно останется на своем месте. "Организационно министры решают создать рабочую группу из чиновников нескольких министерств, которая в течение двух недель должна проработать вся связанные с финансированием вопросы", — пояснил Стальухин.

Второй сценарий, по словам Стальнухина, также означает то, что в Нарву переехало бы расположенное в Таллинне подразделение Академии внутренней безопасности.

Для Стальнухина вопрос не в том, переедет ли Академия внутренней безопасности или нет, а в том, чтобы правительство показало, что поддерживают развитие Ида-Вирумаа и Нарвы. "По моему мнению, единственная возможность годами поддерживать эту активность и рабочие места тем, что начать приводить в порядок остров Кренгольм. Там у владельцев несколько интересных проектов за плечами, но эти дела не начнут двигаться прежде, чем государство покажет свой интерес к этому региону".

По словам советника правительства по СМИ Аве Тампере, рекомендация комиссии не означает, что решение о переезде Академии внутренней безопасности принято.

Правительство еще не обсуждало переезд Академии внутренней безопасности, и тема будет обсуждаться в правительственном кабинете в конце февраля или в начале марта.

У Академии внутренней безопасности вдобавок к расположенному в Таллинне в Пирита-Козе учебному корпусу есть еще учебные центры в Пярнумаа в Пайкузе (школа Пайкузе Колледжа полиции и погранохраны) и в Ляэне-Вирумаа в Вяйке-Маарья (спасательная школа Спасательного колледжа). Летом 2010 года Колледж полиции и погранохраны как подразделение переехал в Харьюмаа в Мурасте в бывшую школу погранохраны колледжа.