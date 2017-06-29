Рабочая дружина G4S потрудилась в Продуктовом банке и Центре повторного использования

Во вторник молодежь из рабочей дружины ”Julged hoolida?” охранного предприятия G4S комплектовала в Продуктовом банке продовольственные наборы для нуждающихся семей. А на прошлой неделе они помогали сортировать пожертвованные вещи в Центре повторного использования, сказано в пресс-релизе G4S.

”Мы верим, что рабочая дружина G4S „Julged hoolida?” сделает молодежь более отзывчивой и научит замечать тех, кто нуждается в помощи”, — сказала глава рабочей дружины Эсме Кассак (G4S).

Во вторник, 27 июня, дружинники помогали Продуктовому банку комплектовать продовольственные наборы для нуждающихся семей из Харьюмаа. ”Нуждающиеся получили эти наборы уже утром в среду”, — сообщила Кассак. Подростки работают в Продуктовом банке каждый вторник и четверг — до середины августа.

В прошлую среду, 21 июня, дружинники помогали Центру повторного использования, находящемуся в центре Arsenal, сортировать пожертвованную одежду, обувь и другие вещи. Заведующая центром Мерилин Лехисметс рассказала участникам дружины, что необходимо делать, и объяснила принципы работы Центра повторного использования. ”Заведующая очень довольна ребятами. По ее словам, дружинники были очень хорошо подготовлены и настроены на работу, — отметила Кассак. — По ее словам, не менее важным, чем выполнение определенного участка работы, является понимание принципов повторного использования”. В следующий раз дружинники отправятся в Центр повторного использования в Arsenal 5 июля.

Ежедневно члены рабочей дружины G4S ”Julged hoolida?” помогают береговой охране на пляжах Штромка и Пирита. Молодежь выполняет посильную работу: например, измеряет температуру воды и воздуха, обновляет данные на инфотабло, заботится о благоустройстве, раздает детям ленты-браслеты и т. п.

Также рабочая дружина G4S ”Julged hoolida?” участвует в Молодежном празднике песни и танца: помогает организовать парковку велосипедов.

Заработную плату подросткам платит G4S Eesti. Велопарковку на Молодежном празднике песни и танца финансирует Таллинн, также город частично поддерживает работу дружинников на пляжах Штромка и Пирита.

Рабочая дружина G4S ”Julged hoolida?” длится с 19 июня по 13 августа. В дружине участвуют 40 подростков в возрасте 13-16 лет.