26.09.2018, 10:30

"Räägi minuga": бесплатное мобильное приложение для практики эстонского языка дарит подарки первой тысяче пользователей


rus.delfi.ee
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OnePlus 6 võib olla üks tänavuse tipptelefoni tiitli kindel pretendent.
OnePlus 6 võib olla üks tänavuse tipptelefoni tiitli kindel pretendent.Foto: Hendrik Osula

При поддержке Министерства культуры и Фонда интеграции создается бесплатное мобильное приложение для знакомств с целью языковой практики — Multikey — универсальный ключ к эстонскому языку и не только.

И хотя само приложение появится только в конце сентября — уже началась регистрация желающих, к сети сотрудничества уже присоединились организаторы мероприятий, где можно практиковать язык. Mежду первыми потенциальными пользователями разыгрывают бесплатные билеты и раздают забавные значки с добрым логотипом.

Существуют десятки способов учить языки! Казалось бы, чего только нет на рынке: и множество учебников, и курсы, платные, бесплатные, интернетные, и языковые кафе, и культурные клубы. Все уже есть, а исследования тем временем рапортуют о том, что значительная часть выпускников 9-х классов русских школ не может сдать экзамен на B1, языковая инспекция раз за разом посылает учителей-неэстонцев на курсы и переэкзаменовки. И люди ходят на курсы, сдают экзамены, сдают даже знание Конституции для получения гражданства, а говорить — не говорят.

Что если в таком важном деле обычные люди помогали бы друг другу, понимая бесценность такой помощи? Решить эту задачу ставит своей целью проект ”Говорите, пожалуйста, по-эстонски”, который приурочен к 100-летию Республики.

Эстонцы народ прагматичный и по работе, в деловой беседе они по умолчанию переходят на язык собеседника, если видят, что тот запинается, подбирает слова и общение на эстонском ему дается трудно. Они делают это в том числе из вежливости и экономии времени.

Авторы проекта хотят привлечь для решения проблемы эстонцев — пенсионеров и людей с ограниченной трудоспособностью, мам с маленькими детьми, студентов, школьников — их в общей сумме более 300 тысяч, примерно столько же, сколько жителей Эстонии с иным родным языком. Одним нужно общение, внимание забота, а другим языковая практика и так одна проблема станет решением для другой — минус на минус даст плюс.

По словам руководителя проекта Натальи Китам, современные инфотехнологии ограничивают живое общение, вернее лишают необходимости встречаться и даже говорить — речь заменяет электронный текст, машина даже додумывает за вас слова и может мгновенно перевести фразу на все доступные языки. Ученые даже предложили новый термин ”дигитальный Альцгеймер” — постоянное использование гаджетов не просто ограничивает круг общения, но и отупляет. Но в компьютерах ли проблема? Обязательно ли интернет и мобильные приложения должны вести к изоляции?

”Когда мы в кругу учеников Таллиннского Линнамяэского Русского лицея обсуждали проблему изучения эстонского языка, то пришли к одному простому выводу: нам не с кем говорить. Нет человека, с которым легко и приятно общаться, с кем ты не боишься ошибаться и заикаться и выглядеть нелепо. В маленькой Эстонии многие ситуации необходимости говорить на эстонском можно легко обойти, ведь в магазинах у нас самообслуживание, в кафе и банке с вами будут говорить на родном языке, а чтобы вообще не напрягаться можно выбрать другое учебное заведение, другую работу. Шаг за шагом серия решений избегания дискомфорта приводит нас к другой жизни, с гораздо меньшими возможностями. Каждый, кто выучил язык и свободно говорит на эстонском, непременно вспомнит Первого Эстонца, с которым он начал общаться: соседская бабушка, коллега, дети во дворе. Так мы придумали социально-языковую платформу ”Räägi minuga”, это простое мобильное приложение, которое поможет вам найти собеседника для языковой практики”, — рассказывает историю возникновения идеи ее автор.

Как это будет работать?

ТОП

Алгоритм учтет ваши интересы и геолокацию — на экране появится карта, наподобие Taxify или Uber и вы увидите тех, с кем можно начать разговор прямо сейчас. Инициаторы проекта призывают предприятия и сети обслуживания присоединиться к платформе и дать тем самым знать изучающим эстонский язык — в нашем банке, в нашем кафе и магазине мы готовы говорить с вами на эстонском — терпеливо, медленно, просто и доброжелательно.

”Мы готовы нанести на карту мероприятия и культурные учреждения, где можно практиковать эстонский язык. Приложение Multikey (multikey.app) уже строится благодаря поддержке Интеграционного фонда и Министерства культуры, мы рассчитываем запустить его уже в октябре 2018 года”, — говорит Китам.

Кстати, в команде проекта ”Räägi minuga” работают те самые ученики- лицеисты, которые в том числе будут распространять информацию по школами и среди молодежи.

Где общаться? Пусть выбирают сами люди — можно писать в чате приложения, а можно перейти в социальные сети Watsapp, Viber, Skype, телефон или пойти в кафе, парк или кино. В рамках проекта ”Räägi minuga” мы будем каждую неделю между парами, которые уже нашли друг друга, разыгрывать бесплатные билеты. Через группу в Facebook (https://www.facebook.com/groups/raagiminuga) мы будем вести прямые видеотрасляции с интересных культурных событий, давать советы по изучению языка, публиковать интервью с лучшими педагогами и просто интересными людьми. Присоединяйтесь к группе уже сейчас и не упустите свой шанс найти новых друзей и выучить язык. Инициаторы проекта заготовили 1000 значков с улыбкой, которые подарят тем, кто первыми присоединится к платформе. Этот значок на груди значит, что вы хотите говорить по-эстонски, так любой прохожий незнакомец поймет ваши устремления.

”В этом году Эстония отмечать 100 лет с основания независимой республики, пусть это станет знаком уважения к языку и культуре, подарком своей стране. Все начинается с людей, с конкретного человека. В ближайшее время в Таллинне и Нарве будут открыты Дома эстонского языка, но мы считаем, что каждый дом должен быть домом эстонского языка и каждая улица. Мы надеемся, если эстонцы примут наше призыв, через 6 месяцев к 24 февраля 2019 года так и будет”, — призывает Наталья Китам.

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