Рааг о Тотальном диктанте: к этому мероприятию следует относиться спокойно

Режиссер и журналист Ильмар Рааг считает, что, несмотря на шквал критики, в мероприятии ”Тотальный диктант” нет ничего плохого.

”Порицания заслуживает то, когда язык и культуру используют для достижения идеологических и политических целей”, — сказал Рааг Delfi.

”В Эстонии зачастую даже самым обычным культурным явлениям приписывают идеологическую окраску. И именно это заслуживает порицания. Мы не можем иметь ничего против нашего соседа или соседей, но у нас могут быть расхождения с их политическими курсами”, — отметил он.

”К этому мероприятию следует относиться крайне спокойно. Оно ведь добровольное. Что плохого оно может сделать нам, если мы непоколебимы в своих взглядах и образовательных стремлениях?”

"Если мы окажемся, например, в Бельгии, то средний бельгиец ответит вам безо всяких проблем на немецком, французском или фламандском языках. То, что малый народ может больше, и должно стать предметом его гордости. Мне кажется, было бы логичным, если бы все эстонцы владели четырьмя языками, одним из которых бы мог стать язык нашего соседа — русский”, — резюмировал Рааг.