PZU: Чаще всего к ущербу в рамках жилищного страхования приводят затопления

Именно затопления причиняют наибольший ущерб в рамках жилищного страхования. В 2018 году на возмещение таких случаев компания PZU потратила около миллиона евро. По словам руководителя группы страхования имущества PZU Марге Хабакукк, большое количество проблем причиняют водопроводы и прочие коммуникации, обеспечившие в прошлом году много работы специалистам по рассмотрению ущерба.

”Наиболее распространенное происшествие — это прорыв водопровода в многоквартирном доме, в результате чего повреждения, как правило, получают несколько квартир сразу. Даже, если в вашей квартире все трубы в хорошем состоянии, это не дает гарантии, что вода не протечет к вам из расположенной выше квартиры”, — сказала Хабакукк.

Случаев ущерба от возгораний количественно было меньше, но средняя сумма ущерба оказалась значительно выше. Хабакукк пояснила, что чаще всего причиной пожаров становятся электрические приборы и системы, а на втором месте находятся небрежность в обращении с огнем и неисправности печей и каминов.

По ее словам, увеличивается также число происшествий в рамках страхования ответственности. ”Тут наиболее распространенным ущербом также являются случаи, когда в многоквартирном доме вода повреждает, например, жилье или имущество соседа снизу. Пострадавший имеет полное право потребовать компенсацию, которую в случае отсутствия страхования ответственности виновник аварии должен будет выплатить из своего кармана”, — отметила Хабакукк.