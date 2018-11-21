21.11.2018, 13:52

PZU: 80-летние эстонские водители не опаснее 30-летних


rus.delfi.ee
EST
Moskvitš
MoskvitšFoto: Bianca Mikovitš

Количество ДТП среди 80-летних водителей в Эстонии меньше, чем среди 30-летних

Принято считать, что больше всего ДТП провоцируют очень молодые или очень пожилые водители, однако фактически среди 70-летних водителей средняя частота происшествий меньше, чем среди 30-летних.

Компания PZU Kindlustus сравнила частоту совершения ДТП клиентами дорожного страхования за последние четыре года. Результаты демонстрируют, например, что среди обладающих полисами дорожного страхования 18-20-летних водителей ДТП и ущерб в среднем провоцируют 14%, тогда как по достижении примерно второго десятка лет частота происшествий среди водителей падает ниже 5%. ”Интересно, что частота происшествий остается достаточно низкой и среди 80-летних, т.е. достигшие пенсионного возраста водители провоцируют ДТП реже, чем 30-летние”, — отметил руководитель группы страхования автомобилей PZU Яанус Танне.

”Конечно, пожилые водители должны внимательно оценивать свое состояние здоровья и способность сосредоточиться, но согласно статистике, на дороге они, как правило, ведут себя корректно. Люди старшего возраста также способны более критически относиться к своим способностям, чем молодые, и в результате многие больше не стремятся за руль, хотя умения еще никуда не делись”, — добавил Танне.

В этом году средняя частота происшествий составляет 3,9% — именно такая часть клиентов дорожного страхования PZU стала виновниками ДТП. Возглавляют рейтинг 18- и 19-летние с показателями в 20% и 12% соответственно. Одно спровоцированное 92-летним водителем ДТП вывело показатель в данной возрастной категории на уровень 17%. За последние 4 года в PZU наиболее пожилым виновником ДТП стал 95-летний человек.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






Безысходность: россияне заливают голод водкой

21.11.2018
Россияне приспособились к падению доходов и ситуации неопределенности в политике и экономике: продовольственных товаров покупают меньше, а спиртных напитков потреблять стали больше. На градусах не экономят, предпочитая водку, коньяк и пиво.
Подробнее

В Эстонию ”переехала” запрещенная финская неонацистская организация. Вместе с бизнесом ее главаря

21.11.2018
Неонацистская организация ”Сопротивление Северных стран” (Pohjoismainen Vastarintaliike — PVL) в Финляндии запрещена. Одна из ключевых фигур движения Йессе Торниайнен перевел свой бизнес в Эстонию, пишет журнал Seura.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
132,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
111,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
125,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Cameleon
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106321001
178,20 €
106,92 €

Эта рана у меня уже пять лет. Очевидцы вспоминают трагедию в Риге - гибель 54 человек под обломками магазина

21.11.2018
Пять лет назад Рига и вся Латвия буквально застыли. Вечером обычного рабочего дня в микрорайоне Золитуде рухнул новый, недавно построенный магазин. Погибли 54 человека. До сих пор идут судебные разбирательства и поиски ответа на вопрос — почему это произошло?
Подробнее

ОТ РЕДАКЦИИ EPL | Сладкие налоговые посулы, которые на самом деле — пшик

21.11.2018
Предвыборный период — это время заманчивых обещаний по налоговой реформе. Однако, политики, нажмите-ка лучше на тормоза, прежде чем обещать людям ”оставить больше денег на руках” или занимать прочей налоговой ”благотворительностью”. На этой неделе были обнародованы результаты опросов пожеланий жителей Эстонии в сфере налогов, которые подтверждают, что плохо продуманные реформы могут легко принести больше вреда, чем пользы.
Подробнее


УЕФА начал расследование матча Лиги наций Греция - Эстония

21.11.2018
Дисциплинарный отдел Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении матча группового этапа Лиги наций Греция - Эстония. Поединок в Афинах завершился в минувшее воскресенье победой гостей со счетом 1:0.
Подробнее

ФОТО | Мызы Эстонии: 7 уникальных предложений на рынке

21.11.2018
В разных уголках Эстонии на продажу выставлены уникальные исторические мызные комплексы, состояние которых можно охарактеризовать как довольно хорошее. Приобрести такой ценный объект недвижимости можно общей суммой примерно 1 млн евро.
Подробнее

10 домашних растений, активно выделяющих кислород в ночное время

21.11.2018
В комнате со свежим, чистым воздухом легче заснуть и проще выспаться. Большинство растений выделяют кислород преимущественно днем, а в темное время суток, напротив, им “дышат”, отдавая в окружающую среду углекислый газ. А вот у растений из нашего списка все наоборот — они идеально подходят для помещений, где спят.
Подробнее