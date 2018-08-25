25.08.2018, 11:39

Пытавшийся взорвать бывшего владельца газеты ”Молодежь Эстония” Сергей Старых не выйдет на свободу досрочно

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rus.delfi.ee
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Mõrvakatse protsess
Mõrvakatse protsessFoto: Vallo Kruuser

Судебная система Эстонии отказала в условно-досрочном освобождении 43-летнему Сергею Старых — одному из двух виновных в покушении около шести лет назад на крупного в прошлом предпринимателя, бывшего владельца газеты "Молодежь Эстонии" Игоря Савенкова, сообщает rus.err.ee.

Отказ в УДО вступил в законную силу на этой неделе, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу осужденного, а ранее как Харьюский уездный суд, так и Таллиннский окружной суд отказали Старых в возможности досрочного освобождения из тюрьмы под электронное наблюдение, посчитав его необоснованным.

Полиция безопасности возбудила уголовное дело 31 мая 2012 года после того, как под припаркованным по адресу Тартуское шоссе, 53 автомобилем Игоря Савенкова "Мерседес" было найдено самодельное взрывное устройство.

Позднее в качестве подозреваемых по делу были задержаны и арестованы Ральф Миллер и Сергей Старых, и в июне 2013 года Харьюский уездный суд приговорил Миллера к 11-летнему тюремному заключению, а Старых — к 9 годам тюрьмы.

По словам обвиняемых, установив взрывчатку под автомобиль Савенкова, они хотели лишь напугать последнего, но не взорвать.

Согласно материалам обвинения, Миллер пытался востребовать с Игоря Савенкова крупный денежный долг, а когда понял, что вернуть деньги не получается, он решил убить предпринимателя, надеясь, что после этого с ним рассчитаются напуганные родственники бизнесмена.

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