29.11.2018, 07:55

Пытавшийся пересечь границу Украины и Польши эстонец оказался в ловушке: мы едва выбрались

 (51)
Марианне Убалехт
Марианне Убалехт
EST 11
Пытавшийся пересечь границу Украины и Польши эстонец оказался в ловушке: мы едва выбрались
Erakogu

Два дня вместе с автомобилем находившийся в ловушке на Украине эстонец Тоомас (имя изменено — прим. ред.) рассказывает, как они выбрались из страны перед самым объявлением военного положения.

Тоомас рассказал Delfi, как, по информации украинских источников, все погранпункты страны были заблокированы протестующими. "Никого не пропускали. Это говорили украинские новости, местные жители, полиция и погранохрана", — сказал Тоомас и добавил, что протестующие построили баррикады перед всеми погранпунктами, жгли шины и переворачивали автомобили вверх дном.

"В воскресенье мы сначала поехали из Киева через Старовойтово, там не пропустили. Полиция сказала, что через Белоруссию пропускают, но к этому времени мы уже знали о нападении России и учитывали, что если поднимется большая суматоха, то Белоруссия — не такое место, где мы хотели бы быть, мы ночевали во Львове", — продолжил Тоомас описание стараний покинуть Украину.

В понедельник он попытался покинуть страну из Львова через Краковец. "Там тоже не пропустили. Сказали, что два дня ни один автомобиль не пропускали с украинской стороны", — описал Тоомас тревожные моменты. "Наконец нас пропустили через один маленький, расположенный в лесу погранпункт Грушев-Будомеж, где мы договорились с протестующими, там их было меньше", — продолжает он, рассказывая о невероятных приключениях на Украине.

По словам Тоомаса, некоторых поляков тоже пропустили через тот пункт. "Мы были последней машиной, которую пропустили. Это было именно то время, когда объявили военное положение, сзади нас не проехал больше никто. Очевидно, мы едва выбрались", — рассказывает мужчина. Тоомас заверил, что также позвонил в Министерство иностранных дел и посольство, однако признал, что там никто не слышал о ситуации и сперва ему не поверили.

"Загвоздка была в том, что официально граница работала, но протестующие просто не подпускали никого к границе. Согласно официальной версии, они протестовали против налогообложения ввозимых из-за границы автомобилей, но, разумеется, это не случайность, что такое происходит одновременно с нападениями России. В то же время, здесь очень сложно понять, кто есть кто и кто что именно организует", — признается Тоомас растерянно.

"Пара десятков юнцов закрывает границу, и ни армия, ни полиция пальцем о палец не ударят. Ни в одном месте протеста мы не видели ни одного полицейского. Казалось, как будто какой-то сговор", — добавляет он в завершение.

Директор бюро консульской помощи Министерства иностранных дел Пеэтер Пюви сказал, что о данном случае осведомлены. "Но исходя из обязанности защиты личных данных, Министерство иностранных дел не может обнародовать данные о конкретных случаях консульской помощи", — сказал Пюви.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Пытавшийся пересечь границу Украины и Польши эстонец оказался в ловушке: мы едва выбрались

29.11.2018
Два дня вместе с автомобилем находившийся в ловушке на Украине эстонец Тоомас (имя изменено — прим. ред.) рассказывает, как они выбрались из страны перед самым объявлением военного положения.
Подробнее

Гости выгнали хозяйку из квартиры, заключив с ней устное соглашение. Имеют ли они на это право?

29.11.2018
Пару дней назад от одной жительницы Таллинна пришло сообщение, что ее квартиру незаконно присвоили посторонние люди. Однако вмешавшаяся в дело полиция не выгнала их из квартиры, обнаружив, что у этих людей было устное соглашение о съеме жилья с владелицей жилплощади.
Подробнее



Зарубежное издание включило реформиста Паллинга в сотню самых влиятельных государственных деятелей в мире

29.11.2018
Зарубежное издание Apolitical.com опубликовало ТОП 100 самых влиятельных государственных деятелей в мире. В топе есть лишь один человек из Эстонии — Калле Паллинг (Партия реформ).
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106622008
182,70 €
109,62 €
-30% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
146,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
83,30 €

Не работодатель, а золото! Эстонский бизнесмен выплатит всем 260-ти сотрудникам Utilitas по 50 000 евро

28.11.2018
Продажа теплоэнергетической фирмы Utilitas, которая отапливает в Эстонии около 170 000 домохозяйств, принесет владельцу Кристьяну Раху рекордную прибыль — почти 320 млн евро. В выигрыше останутся и сотрудники фирмы, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

В Таллинне мужчины бросались в говорившую по телефону по-английски женщину и ее собаку камнями

28.11.2018
Вчера в районе таллиннского пляжа Штромка двое говорящих по-эстонски мужчин атаковали камнями проживающую в Эстонии американку, общавшуюся по телефону на английском.
Подробнее

Разгневанный пассажир: гуляй с самокатом, где хочешь, нечего в автобусы с ними лезть!

28.11.2018
"В автобусах есть объявления, что на роликах и с велосипедами входить нельзя. Но дети с этими самокатами все равно заходят, встают прямо у двери, а другие пассажиры спотыкаются о них! Недавно ехал в автобусе, сел на сиденье и не мог понять, что мне мешает так под ногами. Потом увидел — сидит юноша с этим самокатом, поставил под ноги. Было желание выкинуть его. По-моему, надо добавить объявление, что в автобусы нельзя заходить и с самокатами", — пишет читатель "МК-Эстонии", житель Таллинна Александр.
Подробнее

Хуже плесени и плюща: 6 вещей, которые медленно, но уверенно замусоривают любой интерьер

28.11.2018
Разглядывая фото модных интерьеров редкий читатель прикидывает, как эта квартира будет выглядеть через год реальной жизни. А зря — стоило бы учесть, что очень скоро она будет захвачена. Чем? Разнообразными предметами. Вот шесть наиболее агрессивных “видов” по версии портала DELFI ДОМ&САД, способных уничтожить любой интерьер.
Подробнее