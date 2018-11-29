Пытавшийся пересечь границу Украины и Польши эстонец оказался в ловушке: мы едва выбрались

Тоомас рассказал Delfi, как, по информации украинских источников, все погранпункты страны были заблокированы протестующими. "Никого не пропускали. Это говорили украинские новости, местные жители, полиция и погранохрана", — сказал Тоомас и добавил, что протестующие построили баррикады перед всеми погранпунктами, жгли шины и переворачивали автомобили вверх дном.

"В воскресенье мы сначала поехали из Киева через Старовойтово, там не пропустили. Полиция сказала, что через Белоруссию пропускают, но к этому времени мы уже знали о нападении России и учитывали, что если поднимется большая суматоха, то Белоруссия — не такое место, где мы хотели бы быть, мы ночевали во Львове", — продолжил Тоомас описание стараний покинуть Украину.

В понедельник он попытался покинуть страну из Львова через Краковец. "Там тоже не пропустили. Сказали, что два дня ни один автомобиль не пропускали с украинской стороны", — описал Тоомас тревожные моменты. "Наконец нас пропустили через один маленький, расположенный в лесу погранпункт Грушев-Будомеж, где мы договорились с протестующими, там их было меньше", — продолжает он, рассказывая о невероятных приключениях на Украине.