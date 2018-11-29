Пытавшийся пересечь границу Украины и Польши эстонец оказался в ловушке: мы едва выбрались

По словам Тоомаса, некоторых поляков тоже пропустили через тот пункт. "Мы были последней машиной, которую пропустили. Это было именно то время, когда объявили военное положение, сзади нас не проехал больше никто. Очевидно, мы едва выбрались", — рассказывает мужчина. Тоомас заверил, что также позвонил в Министерство иностранных дел и посольство, однако признал, что там никто не слышал о ситуации и сперва ему не поверили.
"Загвоздка была в том, что официально граница работала, но протестующие просто не подпускали никого к границе. Согласно официальной версии, они протестовали против налогообложения ввозимых из-за границы автомобилей, но, разумеется, это не случайность, что такое происходит одновременно с нападениями России. В то же время, здесь очень сложно понять, кто есть кто и кто что именно организует", — признается Тоомас растерянно.
"Пара десятков юнцов закрывает границу, и ни армия, ни полиция пальцем о палец не ударят. Ни в одном месте протеста мы не видели ни одного полицейского. Казалось, как будто какой-то сговор", — добавляет он в завершение.
Директор бюро консульской помощи Министерства иностранных дел Пеэтер Пюви сказал, что о данном случае осведомлены. "Но исходя из обязанности защиты личных данных, Министерство иностранных дел не может обнародовать данные о конкретных случаях консульской помощи", — сказал Пюви.