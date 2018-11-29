29.11.2018, 07:55

Пытавшийся пересечь границу Украины и Польши эстонец оказался в ловушке: мы едва выбрались

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Марианне Убалехт
Марианне Убалехт
EST 45
Пытавшийся пересечь границу Украины и Польши эстонец оказался в ловушке: мы едва выбрались
Erakogu

Два дня вместе с автомобилем находившийся в ловушке на Украине эстонец Тоомас (имя изменено — прим. ред.) рассказывает, как они выбрались из страны перед самым объявлением военного положения.

Тоомас рассказал Delfi, как, по информации украинских источников, все погранпункты страны были заблокированы протестующими. "Никого не пропускали. Это говорили украинские новости, местные жители, полиция и погранохрана", — сказал Тоомас и добавил, что протестующие построили баррикады перед всеми погранпунктами, жгли шины и переворачивали автомобили вверх дном.

"В воскресенье мы сначала поехали из Киева через Старовойтово, там не пропустили. Полиция сказала, что через Белоруссию пропускают, но к этому времени мы уже знали о нападении России и учитывали, что если поднимется большая суматоха, то Белоруссия — не такое место, где мы хотели бы быть, мы ночевали во Львове", — продолжил Тоомас описание стараний покинуть Украину.

В понедельник он попытался покинуть страну из Львова через Краковец. "Там тоже не пропустили. Сказали, что два дня ни один автомобиль не пропускали с украинской стороны", — описал Тоомас тревожные моменты. "Наконец нас пропустили через один маленький, расположенный в лесу погранпункт Грушев-Будомеж, где мы договорились с протестующими, там их было меньше", — продолжает он, рассказывая о невероятных приключениях на Украине.

По словам Тоомаса, некоторых поляков тоже пропустили через тот пункт. "Мы были последней машиной, которую пропустили. Это было именно то время, когда объявили военное положение, сзади нас не проехал больше никто. Очевидно, мы едва выбрались", — рассказывает мужчина. Тоомас заверил, что также позвонил в Министерство иностранных дел и посольство, однако признал, что там никто не слышал о ситуации и сперва ему не поверили.

"Загвоздка была в том, что официально граница работала, но протестующие просто не подпускали никого к границе. Согласно официальной версии, они протестовали против налогообложения ввозимых из-за границы автомобилей, но, разумеется, это не случайность, что такое происходит одновременно с нападениями России. В то же время, здесь очень сложно понять, кто есть кто и кто что именно организует", — признается Тоомас растерянно.

"Пара десятков юнцов закрывает границу, и ни армия, ни полиция пальцем о палец не ударят. Ни в одном месте протеста мы не видели ни одного полицейского. Казалось, как будто какой-то сговор", — добавляет он в завершение.

Директор бюро консульской помощи Министерства иностранных дел Пеэтер Пюви сказал, что о данном случае осведомлены. "Но исходя из обязанности защиты личных данных, Министерство иностранных дел не может обнародовать данные о конкретных случаях консульской помощи", — сказал Пюви.

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