07.09.2018, 12:26

"Пытался изгнать злого духа": ласнамяэский "водитель с битой" не признает себя виновным в жестоком убийстве влюбленной в него женщины

 (33)
пытки снимали на видео
Дагне Михкельс
 
Редактор: Вера Степанова
Редактор. 
EST 24
Urmas Einroos
Urmas EinroosFoto: Karin Kaljuläte

Нечасто случается, чтобы обвиняемый в убийстве снимал свои вопиющие деяния и прокурор мог показать видео в качестве доказательств вины, пишет Eesti Päevaleht.

В прошлом году двое рыбаков одним августовским воскресным вечером обнаружили в Харьюмаа у водохранилища Паункюла страшную находку — прямо у береговой линии лежал полуголый труп женщины со следами пыток. Еще в тот же вечер полиция задержала в Талллинне предполагаемого убийцу.

В машине ранее получившего известность в СМИ как водитель с битой Урмаса Эйнрооза (44) следователи нашли разбитый телефон, на карте памяти которого эксперты смогли восстановить множество видеоклипов, которые было тяжело смотреть даже опытным следователям. Клипы показывали весь ужас и боль, которые пришлось испытать в последний день жизни женщине, которая желала своему мучителю только добра.

Находившегося под стражей во время продолжавшегося больше года предварительного следствия Эйнрооза доставили вчера с зал суда скованным по рукам и ногам. Одетый в пеструю лилово-зеленую шерстяную шапку с помпоном, футболку и пляжные шорты мужчина с бакенбардами буйно протестовал против всего — оков на ногах, обвинения, журналистов, фотографирования и даже своего защитника. Точно так же, как вчера на вступительном заседании своего процесса, он вел себя с момента задержания.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



"Пытался изгнать злого духа": ласнамяэский "водитель с битой" не признает себя виновным в жестоком убийстве влюбленной в него женщины

07.09.2018
Нечасто случается, чтобы обвиняемый в убийстве снимал свои вопиющие деяния и прокурор мог показать видео в качестве доказательств вины, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


ФОТО: Фонтан на центральной площади Йыхви утром извергал огромное количество пены. По сути это акт вандализма

07.09.2018
В социальной сети Facebook член правления Ассоциации руководителей квартирных товариществ Кохтла-Ярве Елена Муттонен опубликовала фотографии, зафиксировавшие последствия извержения пены из фонтана на центральной площади Йыхви, произошедшего сегодня утром.
Подробнее

ФОТО | Крупнейший дом в Эстонии и Maserati — смотрите, кто выставил на продажу свои богатства

07.09.2018
На портале недвижимости Kinnisvara24.ee можно найти много интересных объявлений. Так, например, в Пирита за 2,6 млн евро выставлена на продажу вилла, которая входит в Топ 20 самых больших частных домов Эстонии. Смотрите, что из себя представляет особняк и кому он принадлежит. Владелец шикарного дома продает также 10-летний люксовый автомобиль Maserati.
Подробнее

Читательница: в Тартуском суде меня не смогли обслужить на русском языке — что делать?

07.09.2018
В редакцию Delfi обратилась читательница, которая жалуется, что не смогла подать иск в суд в Тарту, потому что никто из работников не говорил по-русски. В суде говорят, что женщина ушла прежде, чем ей успели предложить услуги переводчика.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €

Почему в таллиннских автобусах в жару не работали кондиционеры?

07.09.2018
"Я хотела бы пожаловаться на таллиннские автобусы. Была жара, и ездить в них было просто невозможно. Не так давно ведь закупили новые автобусы, кажется, итальянские, которые как раз предназначены для жаркого климата, но дышать в них просто нечем! По идее, в них должны быть установлены кондиционеры, но никто их никогда не включает. Открывающихся окон либо нет вообще, либо очень мало, из-за чего в автобусах страшная жара и духота. Как-то обратилась к водителю, чтобы он включил кондиционер, а он ответил, что ничего не работает. Почему так происходит? Куда жаловаться?" — возмущается читательница "МК-Эстонии" Лариса.
Подробнее



МНЕНИЕ: Почему в России невозможны фестивали мнений?

07.09.2018
В Балтийских странах сложилась традиция ежегодных дискуссионных фестивалей, которые проводятся летом в каком-нибудь небольшом городе, в исторических и природных ландшафтах. В Эстонии это Arvamusfestival, в Латвии — Lampa, в Литве — ”Пикник свободы”.
Подробнее