"Пытался изгнать злого духа": ласнамяэский "водитель с битой" не признает себя виновным в жестоком убийстве влюбленной в него женщины

В прошлом году двое рыбаков одним августовским воскресным вечером обнаружили в Харьюмаа у водохранилища Паункюла страшную находку — прямо у береговой линии лежал полуголый труп женщины со следами пыток. Еще в тот же вечер полиция задержала в Талллинне предполагаемого убийцу.

В машине ранее получившего известность в СМИ как водитель с битой Урмаса Эйнрооза (44) следователи нашли разбитый телефон, на карте памяти которого эксперты смогли восстановить множество видеоклипов, которые было тяжело смотреть даже опытным следователям. Клипы показывали весь ужас и боль, которые пришлось испытать в последний день жизни женщине, которая желала своему мучителю только добра.

Находившегося под стражей во время продолжавшегося больше года предварительного следствия Эйнрооза доставили вчера с зал суда скованным по рукам и ногам. Одетый в пеструю лилово-зеленую шерстяную шапку с помпоном, футболку и пляжные шорты мужчина с бакенбардами буйно протестовал против всего — оков на ногах, обвинения, журналистов, фотографирования и даже своего защитника. Точно так же, как вчера на вступительном заседании своего процесса, он вел себя с момента задержания.