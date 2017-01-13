На предстоящих выходных около ста добровольцев из числа учащихся школ Пыхья-Таллинна доставят одиноким пенсионерам пакеты от районной управы, содержащие различные необходимые в домашнем хозяйстве товары. Благотворительный проект пришел на смену традиционной рождественской раздаче конфет, которая ранее вызывала упреки и полемику.

В субботу, 14 января в 10.00 в Пыхья-Таллиннском молодежном центре (ул. Копли, 98) состоится сбор участвующих в проекте юных добровольцев. Они займутся комплектацией пакетов для одиноких пенсионеров и затем в течение выходных доставят эти пакеты нуждающимся пожилым людям на дом. Тем пенсионерам, которых не удастся застать в течение выходных, пакеты будут доставлены позже силами сотрудников районной управы. На мероприятие приглашаются журналисты!

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, в число приоритетов Пыхья-Таллиннской управы, помимо благоустройства и помощи малообеспеченным семьям с детьми, входит и забота о пожилых людях.

”В особенно тяжелом экономическом положении находятся проживающие в одиночестве пенсионеры. У пожилых людей зачастую каждый евро на счету. Конфеты — это, конечно, хорошо, но мы надеемся, что наши пакеты помогут одиноким пенсионерам немного сэкономить, чтобы затем потратить свои деньги по своему усмотрению. Содержание пакетов мы согласовали с самими пожилыми людьми и специалистами. И, само собой, я сам не пойду по домам разносить эти пакеты в надежде на голоса избирателей. Также никаких агитирующих за старейшину буклетов мы в эти пакеты вкладывать не собираемся. Единственная цель — помочь людям, которые действительно нуждаются в нашей помощи”, — сказал Кальюлайд.

Пакеты укомплектованы, принимая во внимание прежде всего практическую ценность. Например, там имеется стиральный порошок и средство для мытья посуды, а также баночка меда.

В ответ на призыв районной управы сообщить об одиноко проживающих пенсионерах, которые могут нуждаться в поддержке и внимании, поступило большое количество электронных писем и телефонных звонков. Всего школьники-добровольцы доставят одиноким пенсионерам более 800 пакетов помощи. Благотворительный проект обойдется районной управе примерно в 8500 евро.