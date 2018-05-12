Пыхья-Таллиннская районная управа готовится к переезду

Сейчас различные отделы районной управы разбросаны по разным зданиям. Отдел социального обеспечения и служба защиты детей расположены на ул. Коцебу, все остальные отделы и службы — на ул. Нийне. Безусловно, в будущем жителям района будет гораздо удобнее пользоваться предоставляемыми услугами, так как все можно будет получить разом в одном месте.

Другой не менее важный вопрос касается месторасположения административного здания управы. Как известно, сейчас здания районной администрации находятся на границе микрорайона Каламая и центральной части города. В то же время проведенный районной управой анализ показал, что жители Каламая (а также Пельгулинна) реже жителей других микрорайонов приходят в райуправу, предпочитая пользоваться электронными каналами связи. Больше других в управу обращаются жители Пельгуранда и Копли. В этом контексте переезд в район Пельгуранд представляется логичным и оправданным шагом.

Строительство нового здания решит и долговременную проблему нехватки помещений Коплиского дома молодежи. Если сейчас на каждого учащегося там приходится всего по одному квадратному метру и для каждого крупного мероприятия приходится арендовать залы у других учреждений, то в будущем объем помещений дома молодежи вырастет в несколько раз.

В новом здании планируется также предоставить помещения партнерам районной управы из третьего сектора. Сотрудничество с некоммерческими объединениями, представляющими интересы местных общин, занимает важное место уже сейчас, и в будущем такое сотрудничество будет только крепнуть.

Город планирует объявить тендер на проведение планировочных работ уже нынешним летом. Если все пойдет по плану, то строительство начнется в конце следующего года и в марте 2021 года новое здание будет сдано в эксплуатацию.