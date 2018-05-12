12.05.2018, 14:10

Пыхья-Таллиннская районная управа готовится к переезду


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Пыхья-Таллиннская районная управа готовится к переезду
Põhja-Tallinna linnaosavalitsusFoto: Ilmar Saabas

Пыхья-Таллиннская районная управа переедет в ближайшие годы в микрорайон Пельгуранд, где на месте бывшей гимназии Раннику будет построено новое здание, под крышей которого разместятся различные муниципальные учреждения – от отдела социального обеспечения районной управы до Коплиского дома молодежи. Также планируется предоставить помещения представляющим местные общины некоммерческим организациям, сообщает управа.

Причин для переезда несколько. Прежде всего это хорошая новость для соцработников, занимающихся вопросами защиты детей. Каждый, кто посещал когда-либо районный отдел социального обеспечения на ул. Коцебу, имел возможность убедиться в том, что социальные работники работают в очень тесных и амортизированных помещениях.

”Защитники детей и соцработники — самые ценные сотрудники районной управы. Поэтому нельзя согласиться с тем, чтобы они работали в худших, по сравнению со старейшиной района, условиях. В новом здании у всех работников будут одинаковые помещения, и это правильно, поскольку руководители райуправы ничем не выше защитников детей — скорее наоборот”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Сейчас различные отделы районной управы разбросаны по разным зданиям. Отдел социального обеспечения и служба защиты детей расположены на ул. Коцебу, все остальные отделы и службы — на ул. Нийне. Безусловно, в будущем жителям района будет гораздо удобнее пользоваться предоставляемыми услугами, так как все можно будет получить разом в одном месте.

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Другой не менее важный вопрос касается месторасположения административного здания управы. Как известно, сейчас здания районной администрации находятся на границе микрорайона Каламая и центральной части города. В то же время проведенный районной управой анализ показал, что жители Каламая (а также Пельгулинна) реже жителей других микрорайонов приходят в райуправу, предпочитая пользоваться электронными каналами связи. Больше других в управу обращаются жители Пельгуранда и Копли. В этом контексте переезд в район Пельгуранд представляется логичным и оправданным шагом.

Строительство нового здания решит и долговременную проблему нехватки помещений Коплиского дома молодежи. Если сейчас на каждого учащегося там приходится всего по одному квадратному метру и для каждого крупного мероприятия приходится арендовать залы у других учреждений, то в будущем объем помещений дома молодежи вырастет в несколько раз.

В новом здании планируется также предоставить помещения партнерам районной управы из третьего сектора. Сотрудничество с некоммерческими объединениями, представляющими интересы местных общин, занимает важное место уже сейчас, и в будущем такое сотрудничество будет только крепнуть.

Город планирует объявить тендер на проведение планировочных работ уже нынешним летом. Если все пойдет по плану, то строительство начнется в конце следующего года и в марте 2021 года новое здание будет сдано в эксплуатацию.

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