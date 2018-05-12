Пыхья-Таллиннская районная управа готовится к переезду

Пыхья-Таллиннская районная управа переедет в ближайшие годы в микрорайон Пельгуранд, где на месте бывшей гимназии Раннику будет построено новое здание, под крышей которого разместятся различные муниципальные учреждения – от отдела социального обеспечения районной управы до Коплиского дома молодежи. Также планируется предоставить помещения представляющим местные общины некоммерческим организациям, сообщает управа.
Причин для переезда несколько. Прежде всего это хорошая новость для соцработников, занимающихся вопросами защиты детей. Каждый, кто посещал когда-либо районный отдел социального обеспечения на ул. Коцебу, имел возможность убедиться в том, что социальные работники работают в очень тесных и амортизированных помещениях.
”Защитники детей и соцработники — самые ценные сотрудники районной управы. Поэтому нельзя согласиться с тем, чтобы они работали в худших, по сравнению со старейшиной района, условиях. В новом здании у всех работников будут одинаковые помещения, и это правильно, поскольку руководители райуправы ничем не выше защитников детей — скорее наоборот”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.