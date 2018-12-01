Пыхья-Таллиннская елка зажгется на выходных
На этой неделе на Штромке, на площадке напротив пляжного здания, была установлена главная елка Пыхья-Таллинна. Елка продолжит радовать жителей района до середины января.
На этой неделе на Штромке, на площадке напротив пляжного здания, была установлена главная елка Пыхья-Таллинна. Елка продолжит радовать жителей района до середины января.
На этот раз зеленую красавицу привезли из волости Ракке, которая находится в Ляэне-Вирумаа. Елка достигает в высоту 15 метров, вместе с установкой и последующим демонтажем она обошлась в 2200 евро. Работы осуществило предприятие OÜ Artiston.
Елку нарядят и зажгут иллюминацию уже на этих выходных, когда в Пыхья-Таллинне пройдут первые предрождественские мероприятия.
В воскресенье, 2 декабря в 11.00 в церкви Калью будет зажжена первая свеча Адвента, затем состоятся концерт и богослужение. В тот же день в 13.00 на втором этаже торгового центра ”Строоми” пройдет концерт Объединения национально-культурных обществ ”Лира”.
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