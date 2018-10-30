30.10.2018, 20:05

Пыхья-Таллинн выбирает ”Друга велосипедистов”

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rus.delfi.ee
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Пыхья-Таллинн выбирает ”Друга велосипедистов”
фото иллюстративноеFoto: Põhja-Tallinna linnaosa valitsus

Управа Пыхья-Таллинна объявила конкурс на самое дружественное по отношению к велосипедистам учреждение. Предложения принимаются до воскресенья, 4 ноября.

Пыхья-Таллинн — быстро развивающийся район и в последние годы здесь появилось много новых учреждений, школ и фирм, которые думают об удобстве велосипедистов. Цель конкурса — поддержать и наградить учреждение, которое создало среду, удобную для велосипедистов.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, эстонский климат вполне подходит для езды на велосипеде в течение всего года.

”Город предпринимает различные шаги, чтобы решить проблему засилья автомобилей на улицах города. В этом году была принята велосипедная стратегия, предусматривающая принятие ряда мер в течение периода до 2027 года. Но, естественно, город не в состоянии в одиночку совершить революцию в популяризации велосипедного транспорта. Поэтому мы решили поддержать усилия тех фирм и учреждений, которые проявили инициативу и внесли свой вклад в развитие данной сферы”, — сказал Кальюлайд.

Свои предложения относительно присуждения титула ”Друг велосипедистов 2018” можно отправить через страницу управы Пыхья-Таллинна в Фейсбуке, или по электронной почте: pohja@tallinnlv.ee. Предложения принимаются до воскресенья, 4 ноября 2018 года.

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