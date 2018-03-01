Пыхья-Таллинн развивает сотрудничество с Нарвой

Делегация Пыхья-Таллиннской районной управы во главе со старейшиной Раймондом Кальюлайдом отправились в Нарву, чтобы обсудить с коллегами из приграничного города вопросы гентрификации и перспективы провозглашения Нарвы культурной столицей Европы. Дружеский визит проходит по приглашению председателя Нарвского горсобрания Александра Ефимова.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, идея визита возникла во время празднования 100-летнего юбилея Финляндии в Нарвском колледже Тартуского университета.

”В Пыхья-Таллинне можно найти множество позитивных примеров того, как старые производственные комплексы возвращаются к жизни в новом качестве. Вполне возможно, что через 10 лет Нарву ждёт такое же быстрое развитие, как это случилось с Пыхья-Таллинном, поэтому мы считаем, что обмен опытом полезен и как для нас, так и для НарвыКонечно, мы готовы поделиться своим опытом с Нарвой”, — сказал Кальюлайд.

Старейшина Пыхья-Таллинна добавил, что является горячим сторонником идеи присуждения Нарве в 2024 году титула культурной столицы Европы и считает в этом контексте важным открытие в Нарве театрального комплекса ”Свободная сцена”, подобный которому давно действует в Творческом городке Теллискиви.

”Я считаю, что развитие Нарвы имеет важное значение для всего Эстонского государства, поэтому если появляется возможность внести свой вклад, то надо ее использовать. Перспектива получения титула культурной столицы многое может дать Нарве. Для Пыхья-Таллинна этот проект стал в своё время катализатором многих позитивных процессов, таких как строительство Котла культуры, открытия свободного доступа к побережью и переосмысление городского пространства”, — подчеркнул Кальюлайд.

В программе визита — посещение Кренгольмской мануфактуры, АО ”Нарва Веси” и встреча с депутатами Нарвского горсобрания.