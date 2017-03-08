Пыхья-Таллинн просит мэрию сформировать позицию относительно переезда управы в Arsenal

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд обратился к исполняющему обязанности мэра Таави Аасу в связи с необходимостью сформировать позицию города относительно продолжения переговоров с торговым центром Arsenal о возможном переезде районной управы в помещения центра. Вопрос в том, продолжить ли переговоры, или отказаться от них в связи с выяснением новых обстоятельств.

В настоящий момент переговоры заморожены в соответствии с распоряжением исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса.

Обстоятельства сделки купли-продажи зданий ”Арсенала” рассмотрела специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией, которая в своем заявлении от 20 февраля 2017 г. осудила скрытое участие в сделке бывшего политика-реформиста Райна Росиманнуса. По оценке комиссии, подобная деятельность содержит внешние признаки коррупции и наносит ущерб как репутации государственного предприятия Riigi Kinnisvara AS, так и репутации общественного сектора в целом.

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По словам Кальюлайда, переговоры о возможном переезде районной управы велись с ”Арсеналом” в прошлом году в связи с необходимостью улучшить условия работы прежде всего сотрудников отдела социальной опеки, расположенного в отдельном здании на ул. Коцебу.

”Тесные помещения, плохая вентиляция и неравенство по сравнению с другими работниками районной управы требуют решения проблемы. К тому же расположение помещений районной управы до сих пор несет отпечаток прошлого: как известно, ранее здесь располагался исполком Калининского района и это чувствуется. Я считаю, что условия работы должны быть одинаковыми как для руководства управы, так и для других сотрудников — в том числе, например, соцработников, занимающихся защитой детей”, — сказал Кальюлайд.

По его словам, чиновники районной управы получили предложения об аренде помещений из нескольких мест и предложенные ”Арсеналом” условия, а также арендная плата были разумными.

”Теперь перед нами стоит дилемма: с одной стороны, аренда предложенных центром ”Арсенал” помещений была бы в интересах налогоплательщиков. С другой стороны, этические вопросы имеют в общественной сфере большое значение. Выяснение обстоятельств сделки с привкусом коррупции — это серьезно”, — констатировал старейшина Пыхья-Таллинна.

”Учитывая вышесказанное, районная управа Пыхья-Таллинна обратилась к мэрии с просьбой сформировать позицию относительно возможности продолжения переговоров. Необходимо принять решение — продолжить переговоры о возможном переезде, или отказаться от них”, — отметил Раймонд Кальюлайд.

”В случае необходимости, я готов предоставить мэрии необходимую для формирования позиции дополнительную информацию”, — добавил старейшина в письме Таави Аасу.